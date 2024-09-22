В Ірані показали нову версію "Шахеда": чим він небезпечний для України (фото)

Модернізований безпілотник отримав нові функції

В суботу, 21 вересня, в Ірані на військовому параді показали модернізований ударний безпілотник Shahed-136B. Також там було представлено нову балістичну ракету Jahad.

Про це повідомляє іранське державне агентство IRNA. Зброя була продемонстрована на параді в Тегерані в пам'ять про початок ірано-іракської війни 1980-88 років.

Зазначається, що модернізований безпілотник отримав нові функції та має дальність польоту понад 4000 кілометрів. А нова твердопаливна ракета Jahad, має дальність польоту 1000 кілометрів.

Як відомо, дальність польоту Shahed-136 становить від 1000 км з можливістю доставляти бойову частину вагою до 45 кг. А максимальна дальність його польоту може досягати 2500 км. Цей безпілотник літає на висоті від 60 до 4000 м з крейсерською швидкістю 180 км/год.

Таким чином нова версія БПЛА може становити ще більшу загрозу. Проте поки невідомо, чи буде Іран постачати ці безпілотники Росії.

В липні 2023 року Росія локалізувала виробництво Shahed-136 у Татарстані в промислово-економічній зоні "Алабуга". РФ майже щоденно атакує Україну цими БПЛА.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Росія отримала від Ірану балістичні ракети малої дальності Fath-360 без пускових установок. Тому застосування цього озброєння наразі під питанням.