В Южной Корее презентовали картонный FPV-дрон-камикадзе: в чем его плюсы и минусы (видео)

Картонные FPV-дроны-камикадзе самолетного типа потенциально могут быть значительно дешевле своих аналогов в виде квадрокоптеров.

В Южной Корее стартап Peach представили дешевый, но довольно эффективный FPV-дрон под названием Papidrone-800. Главный плюс этого дрона – преимущественно он сделан из картона, что делает его цену очень смешной, при этом его можно использовать на поле боя.

Об этом пишет украинское издание Defence Express. Дрон впервые показали на выставке KADEX 2024 в южнокорейском городе Теджон.

Дрон сделан по более или менее традиционной схеме "летающее крыло". Он может развивать скорость до 100 км/ч, летать на расстояние до 50 км, причем на 20 км в управляемом оператором режиме. Разработчики заявили, что Papidrone-800 можно использовать как для разведки, так и для ударов по врагу: правда, дрон, имея взлетный вес в килограмм, может нести только боевую часть весом не более 500 граммов, что эквивалентно ручной гранате.

"Что касается возможностей эксплуатации, то задекларировано использование до скорости ветра в 10 м/с, что является стандартным "гражданским" ограничением. Что касается защиты от влаги, то использованный картон имеет защиту на уровне ИPX3, и разработчики показывали возможность полета в дождь… Некоторые силовые элементы корпуса все же изготовлены из карбона, отсек для аппаратуры из пенопласта, также у дрона металлические тяги.

Аналитики заключили, что картонные FPV-дроны-камикадзе самолетного типа потенциально могут быть значительно дешевле своих аналогов в виде квадрокоптеров. К примеру, такому дрону нужен только один электромотор, а не четыре. А еще материал для изготовления очень дешевый, так что наделать таких дронов можно огромное количество. В то же время, использование электронных компонентов сведено к минимальному количеству плат", – пишет издание.

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