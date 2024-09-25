Безпілотник "Сич" знищив техніки окупантів на понад $800 млн

Серед здобичі "Сича" — російська техніка по 10 млн доларів США за штуку

Під час марафону "Єдині новини", навколо якого точиться чимало дискусій, відбувався благодійний збір для ГУР. Зібрали 25 мільйонів гривень за які для Головного управління розвідки Міноборони України придбали нову партію українських ударно-розвідувальних комплексів "Сич".

Як повідомили в ГУР, вдалося придбати 14 комплексів. "Сичі" — багаторазові дрони, вони можуть нести одразу до 4 кг вибухівки, по 2 кг з кожного боку. При цьому дуже результативні: вже знищено ворожої техніки на понад 800 млн доларів США.

Характеристики безпілотника "Сич":

вантажопідйомність — 4 кг,

захист від дії засобів РЕБ,

дальність роботи до 150 км у розвідувальному режимі та до 100 км в ударному.

Зазначимо, що спочатку дрон був призначений для розвідки, однак пізніше після модифікації отримав ще ударну функцію. Серед цілей "Сича" — ворожі засоби радіоелектронної боротьби. "Сич" понищив чимало ворожих РЕБів. Є кілька дороговартісних РЕБівських установок, зокрема "Житель" та інших, цінник яких перевалює 10 мільйонів доларів за одиницю", — зазначив представник ГУР Андрій Юсов.

Раніше "Телеграф" розповідав про використання на фронті робота-пса. Його переносить інший безпілотник-квадрокоптер.