План перемоги, НАТО та підготовка до зими: про важливі для України три дні у Брюсселі

Це останні подібні заходи до зміни влади в США.

На тлі перенесеного на невизначений час засідання групи "Рамштайн", питання підтримки України — на порядку денному подій у Брюсселі. З 16 по 18 жовтня у європейській столиці паралельно пройде саміт лідерів ЄС, а також зустріч міністрів оборони Північноатлантичного альянсу.

"Лідери ЄС обговорять загарбницьку війну Росії проти України в усіх її вимірах, включаючи події на лінії фронту, а також подальшу всебічну підтримку України та її народу", — йдеться у програмі брюссельського саміту, який є в розпорядженні "Телеграфу".

Також глави держав "розглянуть прогрес у постачанні систем протиповітряної оборони, боєприпасів і ракет" Україні. Окремо йтиметься про використання доходів від заморожених активів Росії.

Нагадаємо, раніше країни ЄС домовилися про кредит у 35 млрд євро для України — президент України Володимир Зеленський анонсував, що кошти підуть на захист української енергетики та покращення умов в укриттях у садочках, школах та університетах. Кошти планують виділити до кінця 2024 року і виплатити Україні до кінця наступного року.

"Щоб допомогти Україні підготуватися до зими та періоду після неї, лідери обговорять, як зміцнити енергетичний сектор України та його критичну інфраструктуру, яка є об’єктом постійних обстрілів з боку Росії", — додатково анонсують в ЄС.

Також очікується, що 17 жовтня Володимир Зеленський презентує лідерам ЄС "План перемоги". Анонсуючи цю подію, глава європейської дипломатії Жозеп Боррель підкреслив, що Україні потрібно посилити свою позицію як політично, так і військово, щоб змусити російського президента Путіна сісти за стіл переговорів. При цьому він додав, що перспектива діалогу наразі виглядає "дуже віддаленою".

Примітно, що напередодні до Брюсселя для зустрічі з європейськими колегами вперше з’їдуться лідери країн Перської затоки, яких Євросоюз намагається залучити до деяких зобов'язань на користь України.

"Є позиція ЄС [щодо війни в Україні], і ми розуміємо, що позиція країн Перської затоки може відрізнятися… Все ж відносини цих країн з Росією різняться від відносин Євросоюзу з РФ, — пояснює високопоставлений представник ЄС. — Проте є ознаки, що ці країни хочуть грати активну роль в [урегулюванні] цієї війни".

Нині триває робота над текстом фінального комюніке за результатами саміту ЄС з арабськими державами, і серед "яблук розбрату" — якраз розбіжності щодо війни в Україні. Зокрема, ЄС запропонував включити заклик до всіх країн припинити матеріальну допомогу Росії та засудити Іран за надання окупантам ракет і дронів. Але країни Перської затоки виступили за більш загальні формулювання, в яких є заклик до всіх сторін припинити надавати зброю для цієї війни.

"Сильнішої позиції щодо України варто очікувати від резолюції саміту Європейського союзу", — роз’яснив під час спілкування з журналістами високопоставлений представник ЄС, передає кореспондент "Телеграфу".

Водночас предметніше про озброєння для України говоритимуть у штаб-квартирі НАТО, де пройде дводенна зустріч міністрів оборони країн-членів Альянсу. Вперше — під керівництвом нового Генерального секретаря Марка Рютте.

Ввечері, 17 жовтня, відбудеться закрита для ЗМІ робоча вечеря Ради НАТО-Україна. Востаннє засідання в такому форматі проходило в липні у Вашингтоні. Тоді союзники погодилися надалі підтримувати Київ на "незворотному" шляху до членства в Альянсі.

Тоді ж країни зобов’язалися надати Україні військової підтримки мінімум на 40 мільярдів євро протягом наступного року. Очікується, що під час міністеріалу з’явиться більше конкретики щодо наступних пакетів допомоги українському війську.

Детальніше про результати насиченого тижня в Брюсселі читайте у наступних матеріалах "Телеграфу".