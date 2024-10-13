НАТО збиватиме російські ракети? У Польщі відкривають базу ПРО США, чому її бояться в Росії (карта)

Це вже не перша подібна база у Європі

База протиракетної оборони (ПРО) Aegis Ashore США зможе збивати російські балістичні ракети, що летять у напрямку країни. Вона розташована біля міста Редзіково на півночі Польщі.

Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, пише DW. За його словами, об'єкт, концепція якого зазнала змін на тлі агресивної війни РФ проти України, буде урочисто відкрито "найближчими тижнями".

"Під час переговорів я домігся того, щоб ця база могла збивати також і російські ракети, що летять у бік Польщі. А не тільки іранські, що летять на Сполучені Штати", — заявив Сікорський.

Що відомо про базу ПРО у Польщі

База в Редзіково розташована за 165 км від кордону з Калінінградською областю РФ. Вона має станцію радіолокації та три пускові установки Mk-41, кожна з яких оснащена вісьмома контейнерами для ракет-перехоплювачів Standard Missile 3. За даними НАТО, Aegis Ashore носить "виключно оборонний характер". З цією метою базу ПРО було передано в липні 2024 року під командування та управління представництву Альянсу, а саме, за словами виконувача обов'язків директора Агентства з ПРО (MDA) контрадмірала ВМС США Дугласа Вільямса, "для захисту європейських держав від загроз балістичних ракет, джерела яких знаходяться поза євроатлантичним регіоном".

Після офіційного відкриття бази на півночі Польщі вона стане другим таким об'єктом в Європі. Перший знаходиться поблизу населеного пункту Девеселу в Румунії — ця база була введена в дію ще 2016 року. Крім того, елементами протиракетного щита НАТО є чотири есмінці ВМС США, розміщені на постійній основі в іспанському місті Рота, а також радар раннього сповіщення в турецькому Куреджику.

Своєю чергою у Генштабі РФ раніше заявляли, що розгорнуті на базах ПРО в Румунії та Польщі універсальні установки Mk-41 можуть використовуватися не тільки в оборонних цілях, але і для пусків крилатих ракет середнього радіуса дії Tomahawk. У зв'язку із цим у Міноборони Росії обіцяли розмістити комплекси "Іскандер" у Калінінградській області.

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