План победы, НАТО и подготовка к зиме: о важных для Украины трех днях в Брюсселе

Это последние подобные мероприятия до смены власти в США.

На фоне перенесенного на неопределенное время заседания группы "Рамштайн" вопрос поддержки Украины — на повестке дня событий в Брюсселе. С 16 по 18 октября в европейской столице параллельно пройдет саммит лидеров ЕС, а также встреча министров обороны Североатлантического альянса.

"Лидеры ЕС обсудят захватническую войну России против Украины во всех ее измерениях, включая события на линии фронта, а также дальнейшую всестороннюю поддержку Украины и ее народа", — говорится в программе брюссельского саммита, которая есть в распоряжении "Телеграфа".

Также главы государств "рассмотрят прогресс в снабжении систем противовоздушной обороны, боеприпасов и ракет" Украине. Отдельно речь пойдет об использовании доходов от замороженных активов России.

Напомним, ранее страны ЕС договорились о кредите в 35 млрд евро для Украины – президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что средства пойдут на защиту украинской энергетики и улучшение условий в укрытиях в садиках, школах и университетах. Средства планируют выделить до конца 2024 года и выплатить Украине до конца следующего года.

"Чтобы помочь Украине подготовиться к зиме и периоду после нее, лидеры обсудят, как укрепить энергетический сектор Украины и его критическую инфраструктуру, являющуюся объектом постоянных обстрелов со стороны России", — дополнительно анонсируют в ЕС.

Также ожидается, что 17 октября Владимир Зеленский представит лидерам ЕС "План победы". Анонсируя это событие, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подчеркнул, что Украине следует усилить свою позицию как политически, так и военно, чтобы заставить российского президента Путина сесть за стол переговоров. При этом он добавил, что перспектива диалога выглядит "очень отдаленной".

Примечательно, что в преддверии в Брюссель для встречи с европейскими коллегами впервые съедутся лидеры стран Персидского залива, которых Евросоюз пытается привлечь к некоторым обязательствам в пользу Украины.

"Есть позиция ЕС [по поводу войны в Украине], и мы понимаем, что позиция стран Персидского залива может отличаться… Все же отношения этих стран с Россией отличаются от отношений Евросоюза с РФ, — объясняет высокопоставленный представитель ЕС. — Однако есть признаки, что эти страны хотят играть активную роль в [урегулировании] этой войны".

В настоящее время продолжается работа над текстом финального коммюнике по результатам саммита ЕС с арабскими государствами, и среди "яблок раздора" — как раз разногласия по войне в Украине. В частности, ЕС предложил включить призыв ко всем странам прекратить материальную помощь России и осудить Иран за предоставление оккупантам ракет и дронов. Но страны Персидского залива выступили за более общие формулировки, в которых есть призыв ко всем сторонам прекратить предоставление оружия для этой войны.

"Сильнее позиции относительно Украины следует ожидать от резолюции саммита Европейского союза", — разъяснил в ходе общения с журналистами высокопоставленный представитель ЕС, передает корреспондент "Телеграфа".

В то же время, предметнее о вооружениях для Украины будут говорить в штаб-квартире НАТО, где пройдет двухдневная встреча министров обороны стран-членов Альянса. Впервые под руководством нового Генерального секретаря Марка Рютте.

Вечером, 17 октября, пройдет закрытый для СМИ рабочий ужин Рады НАТО-Украина. Последнее заседание в таком формате проходило в июле в Вашингтоне. Тогда союзники согласились поддерживать Киев на "необратимом" пути к членству в Альянсе.

Тогда же страны обязались предоставить Украине военную поддержку минимум на 40 миллиардов евро в течение следующего года. Ожидается, что во время министериала появится больше конкретики по поводу следующих пакетов помощи украинскому войску.

Детальнее о результатах насыщенной недели в Брюсселе читайте в следующих материалах "Телеграфа".