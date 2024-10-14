Не для захоплення територій? З якою метою Кремль може напасти на НАТО

Напад Росії на НАТО може відбутися наприкінці поточного десятиліття

Глава Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль вважає, що Росія може напасти на Організацію Північноатлантичного альянсу (НАТО) не пізніше кінця поточного десятиліття.

Про це повідомляє N-TV. Ця заява прозвучала на слуханнях у Комітеті парламентського контролю Бундестагу. За словами Каля, російський президент Володимир Путін стурбований проблемою не лише України, а й створення нового "світового порядку", а спецслужби Росії активно діють у багатьох країнах "без усяких докорів совісті".

"Збройні сили Росії повинні бути в змозі завдати удару по НАТО пізніше до кінця цього десятиліття", — заявив начальник розвідки Німеччини.

Він зазначив, що Захід сьогодні перебуває в умовах прямої конфронтації з Росією. Кремль розглядає країни Заходу, зокрема Німеччину, як ворогів. Шанси на те, що країни НАТО одночасно можуть застосувати статтю 5, яка передбачає колективну оборону членів Альянсу в разі нападу, дуже високі.

Бруно Каль вважає, що Володимир Путін перевірятиме "червоні лінії" Заходу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у НАТО вперше за 25 років планують змінити стратегію відносин Альянсу з Росією.