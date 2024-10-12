Вперше за чверть століття: країни НАТО готують зміни до стратегії відносин з Росією

Проєкту нової стратегії зараз немає, оскільки потрібно зібрати думку усіх 32 членів НАТО

НАТО вперше за 25 років планує змінити стратегію відносин з Росією. Міністри оборони країн-членів НАТО наступного тижня зустрінуться, щоб переосмислити політику щодо РФ, яка стала джерелом величезної загрози для цивілізованого світу.

Про це пише видання Politico. Відносини НАТО та Росії поховала війна в Україні, оскільки після лютого 2022 року НАТО назвало Росію "найзначнішою і прямою загрозою безпеці союзників". Своєю чергою, Кремль неодноразово прилюдно називав розширення НАТО на схід "екзистенціальною загрозою".

Попри зміну тону відносин, НАТО все ще дотримується "Основоположного акту", який Росія та Альянс підписали у 1997 році. Проте Рада Росія-НАТО з 2022 року не збиралася, а відносини між "партнерами" котилися все нижче й нижче.

"Країни НАТО зараз намагаються окреслити різні елементи стратегії щодо Росії та просувати дебати всередині альянсу, які виводять нас на такі теми, як майбутнє основоположного акта НАТО-Росія… Настав час розробити нову стратегію з погляду конкретних позицій союзників", – сказав високопоставлений представник уряду США.

Проєкту нової стратегії зараз немає, оскільки потрібно зібрати думку усіх 32 членів НАТО. Є розбіжності з приводу того, наскільки далеко повинно зайти НАТО. Деякі члени побоюються, що занадто агресивний Альянс може спровокувати Росію на початок війни. Окрім того, в НАТО є "п'ята колона" – проросійські Угорщина та Словаччина, уряди яких підтримують тісні контакти з Кремлем.

Нагадаємо, що у понеділок, 14 жовтня, НАТО розпочне свої щорічні двотижневі навчання Steadfast Noon. У них візьме участь близько 60 літаків із 13 країн-членів Альянсу та близько 2000 військовослужбовців.