Зеленський представить План перемоги України на саміті Євросоюзу – Боррель

Україну зараз необхідно активно підсилювати політичним та військовим шляхом

Президент України Володимир Зеленський представить План перемоги усім лідерам країн Європейського Союзу під час саміту ЄС. Це станеться 17-18 жовтня цього року.

Про це заявив високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель під час пресконференції після засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ. Він запевнив, що наміри Зеленського підтвердив голова МЗС України.

"Ми розпочали сьогодні нашу Раду ЄС зі спілкування з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, який поінформував нас про ситуацію на полі бою, та прокоментував елементи плану перемоги, який президент Зеленський представить під час наступної Європейської Ради", – сказав він.

Боррель також особливо підкреслив, що Україну зараз необхідно активно підсилювати політичним та військовим шляхом, щоб змусити так званого "президента" Росії Володимира Путіна прийняти умови миру, які висуває Київ. Втім, Боррель визнав, що перспективи діалогу дуже віддалені, але це не привід примушувати Україну до капітуляції.

"Ми вважаємо, що мир не можна плутати з капітуляцією", – додав він.

Тим часом, як говорив голова Офісу президента Андрій Єрмак, представлений в США план перемоги України не є заміною "формули миру" та має низку відмінностей. Головне, що цей план спрямований на те, щоб силою змусити російський режим піти на укладення миру саме за формулою президента України Володимира Зеленського.

Повний зміст документа публічно поки що не розкривали, але Зеленський без подробиць розповідав про його окремі пункти. Зокрема, у плані перемоги йдеться про сильну військову підтримку України, вільне використання військової допомоги для ЗСУ, економічну підтримку і не тільки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що українці вже найближчим часом побачать "план перемоги". При цьому він буде представлений без певних цифр та конкретики, адже план має і дипломатичні, і військові, і економічні критерії. Але партнери України отримали весь план, адже вони його частина.