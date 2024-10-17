Загинув колишній учасник групи One Direction Ліам Пейн: що відомо про трагедію

Раніше він розповідав про свою боротьбу з наркотичною залежністю

У готелі Буенос-Айреса (Аргентина) знайдено мертвим 31-річного британського співака, колишнього учасника групи One Direction Ліама Пейна. Він випав із вікна на третьому поверсі.

Як пише CNN, за словами представника поліції Буенос-Айреса, поліцейські отримали повідомлення, що один із гостей готелю поводиться агресивно. Ймовірно, він перебував під впливом наркотиків чи алкоголю.

Працівники швидкої допомоги підтвердили смерть співака. Його тіло виявили у внутрішньому дворику готелю, повідомляє Reuters. Як пишуть місцеві ЗМІ, за словами голови служби "швидкої", Ліам Пейн під час падіння отримав перелом основи черепа, шансів врятувати його не було.

На початку жовтня Пейна помітили в Аргентині на концерті його колишнього колеги за групою Ніла Хорана. Нещодавно співак відсвяткував свій 31-й день народження у Великій Британії.

Журнал People пише, що перед загибеллю Пейн був "вкрай пригнічений" юридичними проблемами з колишньою нареченою, американською моделлю Майєю Генрі. Вона розпочала юридичні процедури проти колишнього нареченого, звинувативши його у нав’язливих контактах та "використанні як зброї" своїх шанувальників проти неї.

За фактом його загибелі триває розслідування. Воно має встановити, чи це був нещасний випадок, чи самогубство.

Що відомо про Ліама Пейна

Пейн народився у Вулверхемптоні, Західний Мідленд, і є молодшим із трьох дітей. Він випускник коледжу міста Вулверхемптон, де вивчав музичні технології.

Найбільш відомим він був як учасник знаменитого британського бой-бенду One Direction. Група, до якої також входили Гаррі Стайлс, Зейн Малік, Луї Томлінсон та Хоран, виникла у 2010 році після того, як кожен з учасників з’явився у британській версії реаліті-шоу "The X Factor".

Група стала популярною і багато гастролювала, однак у 2015 році хлопці оголосили, що беруть перерву. У 2019 році Пейн випустив свій дебютний сольний альбом під назвою "LP1". У травні 2023 Пейн оголосив, що працює над новим альбомом, який його "дуже хвилює", і поділився, що планує тур. У березні цього року Пейн випустив пісню Teardrops.

Співак мав проблеми із наркотичною залежністю, про які відкрито говорив. Влітку 2023 року він повідомив, що завершив лікування і був тверезим протягом шести місяців.

У 2017 році у Пейна народився син від колишньої учасниці гурту Girls Aloud Шеріл Коул. Він любив хлопчика і розповідав про це у соцмережах.

Як повідомляв "Телеграф", 1 жовтня помер 78-річний В’ячеслав Добринін — російський композитор і співак. Він помер в одній із клінік Москви, куди потрапив із підозрою на інсульт.