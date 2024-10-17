У Києві пошкоджено багатоповерхівку через атаку дронів, сталася пожежа (фото та відео)

Повітряну тривогу оголошували чотири рази

Росіяни ночами регулярно атакують безпілотниками Україну, зокрема й Київ. У ніч на 17 жовтня російські дрони заходили на столицю хвилями і з різних напрямків.

"З вчорашнього вечора і протягом ночі повітряну тривогу у місті оголошували 4 рази, сумарно небезпека тривала три з половиною години. Крім загрози БпЛА одна з тривог була повʼязана із загрозою застосування ворогом балістичної зброї", — повідомив у Telegram начальник КМВА Сергій Попко.

Він додав, що всі російські БпЛА, які були виявлені в повітряному просторі над Києвом та на підступах до столиці, були знешкоджені Силами ППО. Проте внаслідок атаки в Деснянському районі Києва пошкоджено багатоквартирний житловий будинок.

Місцеві пабліки публікують відео наслідків падіння уламків у Києві. Виникло займання.

"За інформацією на цю хвилину (7:19 17 жовтня, — ред), на трьох поверхах будинку було пошкоджене скління вікон та внутрішнє оздоблення кімнат. Даних щодо потерпілих не надходило", — зазначив Попко.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Деснянському районі столиці після ворожої атаки виявили невеликий уламок БпЛА на території дитячого садочка. У закладі розбита шибка, інших ушкоджень та руйнувань немає.

"Потерпілих не виявили. Також у Деснянському районі уламки БпЛА впали на відкритій території. Руйнувань та потерпілих немає", — пише Кличко.

Як поінформували Повітряні Сили України, минулої ночі росіяни вдарили по нашій країні 56-ма ударними БпЛА та безпілотниками невстановленого типу. Також вони атакували керованою авіаційною ракетою Х-59.

"В результаті протиповітряного бою збито 22 ворожі БпЛА в Сумській, Київській, Полтавській, Чернігівській, Житомирській, Миколаївській, Черкаській, Одеській та Тернопільській областях. Два безпілотники вийшли з повітряного простору в напрямку Білорусі, 27 ударних БПЛА та безпілотників невстановленого типу локаційно втрачено внаслідок активної протидії РЕБ Сил оборони. Зафіксовано 5 влучань ударних БпЛА по об’єктах інфраструктури у прифронтових областях", — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч проти 16 жовтня росіяни запустили по Україні 136 "шахедів". Сили Протиповітряної оборони збили 51 з них, ще 60 були локаційно втрачені у різних регіонах України.