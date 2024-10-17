Посольство Ірану в Києві досі працює, як це може бути? - головний рабин України про вісь зла, втрату сина і хмарочоси в Умані, ч. II

У України в війні набагато краще становище, ніж у Ізраїлю

Ситуація на Близькому Сході погіршується мало не кожного дня. На початку жовтня Іран здійснив масовану ракетну атаку на Ізраїль, на що країна відповіла ударами по осередках "Хезболли" в Лівані і авіабазам РФ в Сирії.

Чому так звана вісь зла пішла в наступ на цивілізований світ саме зараз? Як удари помсти Ізраїлю по Ірану допоможуть Україні? Чому в Умані неможливо зробити задовільні умови для паломників? Про це головний рабин України Моше Реувен Асман розповів "Телеграфу" в другій частині інтерв’ю.

Про подібність російської та нацистської пропаганди, єврейські погроми в РФ, "гарних росіян" та схожість України з Ізраїлем, читайте в першій частині інтерв’ю.

Перед приходом месії зло об’єднається

– У річницю нападу ХАМАС на Ізраїль українське МЗС розповсюдило таку заяву: "Заради стабільного, спокійного і мирного Близького Сходу світ давно має перспективу у вигляді створення двох держав для двох народів — Ізраїлю та Палестини". Як можете прокоментувати?

– В жодному разі! Про це не тільки Україна каже, але і, на жаль, багато країн Європи, США. Та це означає кінець Ізраїлю! На жаль, багато державних діячів, не тільки в Україні, а і по всьому світі, цього не розуміють.

Те, що відбулося 7 жовтня, могло бути по всьому Ізраїлю. Це було диво, що з Лівану не пішли. Були наміри атакувати Ізраїль з усіх кінців. Зараз вони не хочуть миру, ніхто не хоче міру. Немає партнерів з тієї сторони. Ізраїль віддав Газу сам. І що? Одразу ХАМАС прийшов до влади і зараз полетіли ракети на Ізраїль. Якщо віддати їм західний берег (Юдею, Самарію – єврейські землі), то звідти буде обстрілюватися Тель-Авів і всі інші міста Ізраїлю. Зараз в Юдеї, Самарії повно терористів. Дай їм ще танки і ми здамо державу. Там немає куди відходити. Якщо в Україні ще є куди відходити, то там немає.

– Чому так звана вісь зла Іран-Росія-КНДР активізувалася саме зараз? Що відбувається?

– Я дивлюсь на це містично: написано у наших пророків, що в кінці днів перед приходом месії все зло об'єднається. Ми бачимо, що зло тягне до зла, вбивць тягне до вбивць.

Іран – це нацистська Німеччина. Іран заявляє, що їхня мета – знищити всіх євреїв в Ізраїлі. І не тільки в Ізраїлі, але і євреїв по всьому світу. Те ж саме казав і Гітлер. І Гітлер це зробив на одну третину. Більшість європейського єврейства було знищено нацистськими катами, а Іран намагається це зробити. Слава богу, що є держава Ізраїль і євреї захищають себе, але їм не дають себе захищати. Та держава, яка каже, що не треба давати зброю Ізраїлю, вона фактично каже, що Ізраїлю не можна захищати себе. Як і в Україні. Якщо не давати Україні зброю і не давати себе захищати, то ми бачимо, що може бути.

Я був в Ізраїлі, спілкувався з керівництвом держави, і я їм роз'яснив, що Іран і Росія – це партнери, друзі. І те, що Іран допомагає Росії – це йде проти України, а те, що Росія допомагає Ірану – це йде проти Ізраїлю. І всі ці країни: Сирія, Іран, КНДР та їхні придатки ХАМАС, "Хезболла", ІГІЛ – нацисти. Це все вісь зла. Вони хочуть знищувати, вбивати, руйнувати. І не тільки євреїв. Всю західну християнську цивілізацію вони хочуть знищити. І не тільки християнську! Є помірні мусульманські країни, які підтримують Ізраїль, тому що вони розуміють, що Іран також загроза для них.

Після 7 жовтня немає ізраїльтян, які за Росію

– А вас не ображає, що Україна на офіційному рівні не визнала ХАМАС терористичною організацією?

– На мою думку, це треба зробити. Це моральний обов'язок кожної країни, людини. ХАМАС – це терористи, які роблять геноцид. Після Другої світової, те, що відбулося 7 жовтня – це геноцид єврейського народу. Півтори тисячі людей було знищено. Росія дружить з ХАМАС!

До речі, я бачу, що посольство Ірану працює в Києві. Як це може бути? Кожного дня "Шахеди" знищують інфраструктуру, вбивають людей, а посольство Ірану працює. Може я чогось не розумію?

Я думаю, що ХАМАС, "Хезболлу", Іран і всіх злочинців, кожна нормальна держава повинна на офіційному рівні визнати злочинцями, терористами. Це не тільки проблема Ізраїлю, це проблема України і всієї світової спільноти.

– Ви кажете, що спілкувалися з очільниками Ізраїлю та доносили їм думку, що Іран та Росія – це друзі і партнери. А вас чують? Є ж така думка, що Ізраїль дуже обережно поводиться з Росією і навіть в певному розумінні дружить. Вас чує Нетаньяху (прем'єр-міністр Ізраїлю, — Ред.)?

– Чує. Більшість ізраїльтян була за Україну до 7 жовтня. Після 7 жовтня я не зустрічав ізраїльтян, які були за Росію. Ми ж бачимо, що ізраїльських солдат та цивільних вбивають з російської зброї. Іран працює з російськими інноваціями, співпрацює з російськими військами. І вже не треба нічого пояснювати.

Росія [для Ізраїлю] – це не дружня держава. Сьогодні Ізраїль самостійно веде військові дії в Сирії, бомбардує бандитські склади зі зброєю і не озирається на Росію. До цього озиралися, тому що російська армія знаходиться в Сирії. Я не стратег, не військовий, але те, що я розумію, що бачу, так це те, що ситуація змінилася.

Кожна держава захищає свої інтереси. Слава богу, що у України є багато друзів. Коли у 1948 році з’явилася держава Ізраїль, то ніяка держава не давала їй зброю. П'ять країн напали на Ізраїль і коли народ вистояв, то поступово, держави почали приєднуватися. Франція почала давати зброю потім США. Але спершу потрібно було покладатися тільки на себе та на Всевишнього. У України набагато краще становище, адже Україну підтримує весь цивілізований світ.

– Як вважаєте, зустріч Зеленського та Нетаньяху в Ізраїлі чи в Україні щось могла б змінити в позитивний бік у відносинах між нашими державами?

– Треба розуміти Ізраїль. Ізраїль, як і Україна, веде боротьбу за своє існування. Та Ізраїль маленька держава і має багато відкритих ворогів. Але Ізраїль багато чого робить для України. Наприклад, бомбардує склади зі зброєю, "Шахедами" та ракетами. І це допомагає Україні. Я сподіваюся, що Ізраїль нанесе по Ірану удар у відповідь і це допоможе також і Україні. Іранський режим повинен впасти вже найближчим часом, адже більшість народу Ірану проти режиму. Я сподіваюся, що удар Ізраїлю у відповідь призведе до падіння режиму і це допоможе Україні геополітично. У Росії залишиться менше партнерів по злочинах.

В Умані можна було б побудувати хмарочоси

– Нещодавно в Умані відбулося святкування Рош га-Шана. Для вас це кожного року нервово? Очікуєте в ці дні кожного разу провокацій?

– Очікую. Я закликав [паломників] по ізраїльському телебаченню, по радіо не їхати в Україну, тому що тут війна і можуть бути провокації. Але мене ніхто не слухав з числа паломників і вони їхали ще більше. Я не можу взяти на себе відповідальність за те, що може бути, це ж не іграшки, це серйозна, страшна війна.

– Людей обурює деяка хаотичність, яка спостерігається в Умані на це свято. Та і наші люди беруть з паломників нечувані суми за одну ніч в квартирі. Ви бачите механізми, щоб зробити це все більш цивілізовано?

– Ще в 2005 році я виступав в мерії в Умані. Це було якраз після Помаранчевої революції. Я казав, що треба в Умані зробити все цивілізовано. Те, що зараз існує в Умані… Ну Умань не може прийняти такої кількості паломників. Маленький "п’ятачок" інфраструктури немає. У мене було багато ідей, але я зрозумів, що ніхто не зацікавлений створити там щось цивілізоване.

– Чому так?

– Я не знаю… Я намагався, багато що сам зробив, але потім розчарувався і перестав цим займатися. В Умані можна було б побудувати хмарочоси і зробити все цивілізовано… Ніхто не зацікавлений. На жаль. Тому і стаються сутички чи якісь проблеми, тому що немає системи.

Уманці заробляють багато грошей на цьому. Слава богу! Це добре для держави, для міста…

– Але ж не завжди там якість послуги відповідає її ціні.

– Ой… Якби я керував Уманню, то я б багато що переробив та покращив і все перебудував діаметрально. Але, на жаль, маємо те що маємо.

Вони вбивають, а ми народжуємо

– Ребе, нещодавно на фронті загинув ваш син. Інший син отримав серйозне поранення. Багато родин в Україні зараз в схожих обставинах, переживають подібні ситуації. Як духовно, морально пройти через це? Як сили в собі віднайти?

– Ну, що сказати… Того, хто загинув, вже не повернеш. Це трагедія, яка залишається на все життя у людей. Але я хочу сказати, що життя продовжується. Ми в родині збираємо зараз гроші і добудовуємо великий будинок для людей: сиріт, військових. Ми його будуємо на пам'ять Матітьягу, який геройськи пав на цій війні. Тобто ми робимо добрі справи. Відповідаємо на злочинність війни.

Я раджу на кожного солдата, який пав у боях, захищаючи свою родину і державу, робить щось добре, щось будувати. Вони знищують, а ми будуємо. Вони вбивають, а ми народжуємо. І ось цей мій підхід. Я раджу жінкам одружуватися, народжувати дітей і називати їх іменами загиблих. Тобто робити добрі справи в пам'ять про загиблих. Не можна все життя жити трагедією.

Що хочуть вороги? Щоб люди думали, що все безнадійно. Ні! Український народ – сильний народ, волелюбний. Не можна падати духом. Треба працювати, треба йти вперед до перемоги.

– Чув таку фразу, що українці це євреї XXI століття. Вам це відгукується?

– Євреї пройшли крізь віки гонінь, інквізицій, вбивств, скитань та приниження. Але вони вистояли. Саме існування єврейського народу доводить, що є бог. Ми вийшли у фінал. Скільки таких гітлерів було. Але ми оптимістичні, повстаємо від трагедії. Ми поминаємо полеглих, але дивимося в майбутнє. Так ми перемагаємо і переживаємо своїх ворогів. І це моя порада для українців: треба поминати полеглих, але не можна жити тільки цим. Треба дивитися вперед, йти, будувати країну, перемагати, народжувати дітей, і все буде добре.