На базах "Хезболли" у Лівані виявили російську зброю: що відомо

РФ підтримує терористів

Під час обшуків на базах бойовиків організації "Хезболла" на півдні Лівану ізраїльські військові виявили російську зброю. Це — "найсучасніше озброєння".

Про це повідомив прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху в інтерв’ю французькій газеті Le Figaro. Він нагадав, що згідно з резолюцією Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй (ООН) від 2006 року, тільки ліванська армія може мати зброю в районі на південь від ключової для країни річки Літані.

"Однак у цьому районі "Хезболла" вирила сотні тунелів і схованок, де ми щойно знайшли велику кількість найсучаснішої російської зброї", — сказав Нетаньяху.

Він наголосив, що нова громадянська війна в Лівані "була б трагедією". За словами Нетаньяху, мета Ізраїлю — "не провокувати", країна не має наміру втручатися у внутрішні справи Лівану. Політик додав, що єдине, чого прагне його країна — "дати можливість нашим громадянам, які живуть уздовж кордону з Ліваном, повернутися додому та почуватися у безпеці".

Нетаньягу не уточнив, яку саме російську зброю було знайдено в тунелях "Хезболли" в Лівані. Проте 16 жовтня ізраїльське військове командування показало склад зброї, розташований у цивільному житловому будинку на півдні Лівану. Там можна побачити російські ПТРК "Корнет", ПЗРК "Ігла". Вказана на них дата виробництва – з 2018 до 2021 року.

Для довідки: "Хезболла" – терористична мусульманська організація, яка політично впливає і контролює потужні збройні сили Лівану. Вона була створена на початку 1980-х років для протистояння Ізраїлю. З 1992 року Хезболла бере участь у національних виборах і стала значною політичною силою. "Хезболла" закликає до знищення Ізраїлю та вважає Палестину окупованою мусульманською територією. Періодично бойовики атакують ізраїльські прикордонні території Ізраїлю.

Нагадаємо, Росія підтримує бойовиків "Хезболла" та "ХАМАС". Вона засуджує дії Ізраїлю у регіоні. Зокрема, РФ засудила ліквідацію Ізраїлем лідера ліванського руху "Хезболла" Хасана Насралли.

Як повідомляв "Телеграф", перед цим Ізраїль провів серію масштабних атак проти "Хезболли" з використанням вибухівки, закладеної у засоби зв’язку. Також Ізраїль приступив до військової операції проти Лівану.