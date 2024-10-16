"Ми не на тому етапі": у США відверто висловилися про запрошення України до НАТО

На запрошення позиція Альянсу була чіткою

У НАТО влітку 2024 року заявили, що Україна стане членом Альянсу. Однак на даному етапі не йдеться про надання запрошення у короткостроковій перспективі.

Про це заявила постійний представник США при НАТО посол Джуліанна Сміт у ході брифінгу для журналістів. За її словами, Альянс чітко висловив свою позицію щодо України у своєму складі.

"На запрошення, я думаю, що позиція НАТО щодо цього була дуже чіткою. Цього літа на 75-му ювілейному саміті ми заявили, що Україна йде незворотним шляхом членства і що Україна стане членом Альянсу", — сказала Сміт.

"Ми зараз не на тому етапі, коли альянс говорить про надання запрошення у короткостроковій перспективі. Але, як завжди, ми продовжуватимемо розмови з нашими друзями в Україні, щоб поговорити з ними про те, як вони можуть наближатися до цього Альянсу", — Пояснила представник.

Президент України Володимир Зеленський 16 жовтня представив План перемоги у Верховній Раді. Першим та ключовим пунктом цього Плану є термінове запрошення України до НАТО.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи може Україна вступити до НАТО під час війни та з окупованими територіями.