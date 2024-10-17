Юристка пояснила, чи законні рейди ТЦК

Перевірки можуть здійснювати будь-де, але з певними правилами

Днями співробітники ТЦК та СП провели масові рейди по всій Україні. Чоловіків перевіряють та вручають повістки біля концертних залів, на ринках, в спортзалах або в закладах харчування.

Такі перевірки є законними. Про це розповіла адвокатка Оксана Доготер з Адвокатського об'єднання "Актум" у коментарі для "Телеграфа".

За її словами, співробітники територіальних центрів комплектування мають право перевіряти документи та вручати повістки у будь-де. Однак, такі дії повинні відбуватися відповідно до встановлених норм. Зокрема, представники військкомату повинні мати відповідний дозвіл уповноваженого органу на проведення перевірок і вручення повісток.

"Звичайно, у нас співробітники ТЦК мають право вручати повістки, перевіряти документи будь-де та будь-коли. Але вони мають бути у супроводі поліції (якщо надалі проводиться затримання, — ред.), мати відповідний дозвіл уповноваженого органу на проведення перевірок і вручення повісток від свого керівництва та також від військово-державної адміністрації", — каже Доготер.

Нагадуємо, що рейди ТЦК 11 жовтня відбулися у Києві, Харкові, Дніпрі, Хмельницькому, Вінниці та інших містах. У столиці працівники ТЦК з'явилися біля Палацу спорту після завершення концерту гурту "Океан Ельзи".

12 жовтня працівники ТЦК завітали на концерт стендап-коміка Антона Тимошенка у Черкасах, під Києвом навідалися у заміський комплекс "Sobi Club", у Львові увірвались на весілля у готелі "Соната". У Броварах 13 жовтня рейдова група перевіряла документи у військовозобов'язаних чоловіків після концерту гурту "100лиця".

Раніше "Телеграф" писав, коли можна законно відмовитися від повістки. Повістка, як правило, означає виклик до ТЦК з метою постановки на військовий облік, оновлення даних або проходження військово-лікарської комісії.