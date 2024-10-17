Погиб бывший участник группы One Direction Лиам Пейн: что известно о трагедии

Ранее он рассказывал о своей борьбе с наркотической зависимостью

В отеле Буэнос-Айреса (Аргентина) найден мертвым 31-летний британский певец, бывший участник группы One Direction Лиам Пейн. Он выпал из окна на третьем этаже.

Как пишет CNN, по словам представителя полиции Буэнос-Айреса, полицейские получили сообщение, что один из гостей отеля ведет себя агрессивно. Вероятно, он находился под воздействием наркотиков или алкоголя.

Работники скорой помощи подтвердили смерть певца. Его тело обнаружили во внутреннем дворике гостиницы, сообщает Reuters. Как пишут местные СМИ, по словам главы службы "скорой", Лиам Пейн при падении получил перелом основания черепа, шансов спасти его не было.

В начале октября Пейна заметили в Аргентине на концерте его бывшего коллеги по группе Нила Хорана. Недавно Пейн отпраздновал свой 31-й день рождения в Великобритании.

Журнал People пишет, что перед гибелью певец был "крайне подавлен" юридическими проблемами с бывшей невестой, американской моделью Майей Генри. Она начала юридические процедуры против бывшего жениха, обвинив его в навязчивых контактах и "использовании в качестве оружия" своих поклонников против нее.

По факту его гибели проводится расследование. Оно должно установить, это был несчастный случай, или самоубийство.

Что известно о Лиаме Пейне

Пейн родился в Вулверхэмптоне, Западный Мидленд, и является младшим из трех детей. Он выпускник колледжа города Вулверхэмптон, где изучал музыкальные технологии.

Наиболее известен он был как участник знаменитого британского бой-бэнда One Direction. Группа, в которую также входили Гарри Стайлс, Зейн Малик, Луи Томлинсон и Хоран, возникла в 2010 году после того, как каждый из участников появился в британской версии реалити-шоу "The X Factor".

Группа стала популярна и много гастролировала, однако в 2015 году парни объявили, что берут перерыв. В 2019 году, Пейн выпустил свой дебютный сольный альбом под названием "LP1". В мае 2023 года Пейн объявил, что работает над новым альбомом, который его "очень волнует", и поделился, что планирует тур. В марте этого года Пейн выпустил песню "Teardrops".

Певец имел проблемы с наркотической зависимостью, о которых открыто говорил. Летом 2023 года он сообщил, что завершил лечение и был трезвым в течение шести месяцев.

В 2017 году у Пейна родился сын от бывшей участницы группы Girls Aloud Шерил Коул. Он любил мальчика и рассказывал об этом в соцсетях.

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