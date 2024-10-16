Чи підтримують в НАТО План перемоги Зеленського? Рютте відверто відповів

Обговорення Плану перемоги буде в центрі зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час пресбрифінгу 16 жовтня заявив, що поки не готовий казати про повну підтримку Плану перемоги, який представив український президент. Про це повідомляє кореспондентка "Телеграфу" з Брюсселя.

"Є багато пунктів, які нам доведеться детально розглянути, щоб зрозуміти, що за ними стоїть. Відбудуться обговорення із союзниками й за зачиненими дверима в тому числі. Тому я не буду коментувати кожен елемент плану, але це, безперечно, потужний сигнал від Зеленського та його команди, що вони розробили цей план і тепер просувають його вперед.

Це не означає, що я можу сказати, що підтримую весь план. Це було б дещо складно, оскільки є багато питань, які ми маємо краще зрозуміти. Можливо, у нас будуть різні погляди на окремі аспекти плану, але це не означає, що ми не стоїмо твердо на боці України, аби впевнитися, що Путін не досягне своєї мети, і що Україна переможе у цій війні з Росією", — сказав Рютте.

Він додав, що обговорення плану буде в центрі зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО 17-18 жовтня у Брюсселі. Особливо — у форматі Ради Україна-НАТО за участі міністра оборони Рустема Умєрова.

Генсек нагадав, що на саміті НАТО у Вашингтоні союзники погодилися, що шлях України до членства є незворотним.

"Зараз Україна ближче до НАТО, ніж будь-коли раніше", — підкреслив Марк Рютте.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що новий генсек НАТО приїжджав у Київ. Свій перший міжнародний візит на посаді Генерального секретаря НАТО він здійснив в Україну.