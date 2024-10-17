Попри тиск росіян, ЗСУ просунулись ще в одній області України (карта)

У Генштабі розповіли, що відбувається на фронті

В Україні розпочався 967-й день війни з Росією. Минулої доби, 16 жовтня, на фронті відбулося 112 бойових зіткнень. Проте сили оборони мали незначний успіх.

Про це повідомили аналітики DeepState. Там також показали карту та заявили, що ворог також мав успіх на сході нашої країни.

"Сили Оборони України відновили позиції у районі Липців. Ворог просунувся біля Нью-Йорку, Катеринівки, Селидового та Новоселидівки", — йдеться у повідомленні.

Успіх ЗСУ

Що кажуть у Генштабі

У щоденному зведенні Генерального штабу ЗСУ за 16 жовтня повідомлялось, що на фронті відбулося 112 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку, з початку доби, в районах населених пунктів Промінь, Крутий Яр та Селидове точилися бої. Відбито дев’ять наступальних та штурмових дій ворога. Ще два боєзіткнення триває. Наші війська вживають заходів з утримання визначених рубежів і позицій. Сьогоднішні втрати ворога попередньо складають 155 ліквідованих та поранених окупантів, також українські військовослужбовці знищили танк, міномет, два мотоцикли та одиницю автомобільної техніки. Окрім того, БМП та два міномети були значно пошкоджені.

На Курахівському напрямку на цей час нараховується 46 атак окупантів. Загарбники зберігають найбільшу активність біля Цукуриного, Новоселидівки, Гірника, Георгіївки та поблизу Водяного. Двадцять шість ворожих штурмів відбито Силами оборони, на даний час бої не вщухають.

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