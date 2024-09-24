Виріс в Україні, але будував карʼєру в Росії: що каже про війну одесит Домінік Джокер

Співак давно не говорить про Україну

Багато знаменитостей, які народилися в Одесі, обрали неоднозначну позицію щодо війни Росії проти України. Вони або мовчать про цинічні злочини країни-окупантки, або навіть підтримують їх. Наприклад, не засудив Росію за вторгнення відомий співак Домінік Джокер.

Артист, справжнє ім'я якого Олександр Бреславський, не реагує на велику війну, розв'язану Росією проти його батьківщини. Чим відзначився співак і чи пояснив своє мовчання про війну, розповість "Телеграф".

Що відомо про Домініка Джокера

Виконавець народився в Одесі в 1980 році. Почав співати з самого дитинства. Навчався у морехідному училищі, після якого вступив у консерваторію. Повністю освіту Бреславський так і не здобув. Пізніше увійшов до гурту "2+2", де був солістом і автором пісень. Після розпаду колективу, на початку 2000-х відправився в Москву.

Фото з мережі

У 2004 році взяв участь у програмі "Фабрика зірок", де познайомився зі співаком-путіністом Тіматі. Разом з ним та іншими ексучасниками проєкту об'єднався в гурт "Банда". Вони були успішними в Росії, однак один з учасників гурту раптово загинув, тому колектив вирішив не продовжувати діяльність.

Фото з мережі

Згодом взяв участь у "Фабриці зірок. Повернення", після якого почав писати композиції різним російським артистам. Через деякий час став займатися сольною кар'єрою. Прославився композиціями "Если ты со мной, "Прощай", "Между нами химия". З того часу Домінік активно працює в країні-окупантці, їздить з концертами та бере участь в російських телевізійних програмах.

Фото з мережі

Джокер двічі незаконно відвідував окупований Росією Криму: у 2016 році їздив на "Нову дитячу хвилю"в "Артек" та у 2017 році у Севастополь. За "свідоме порушення державного кордону України, заперечення російської агресії та підтримку окупаційного режиму" виконавця внесли до бази "Миротворця".

Співак упродовж 8 років перебував у шлюбі з жінкою Альбіною, з якою має двоє дітей — Мартіна та Маркуса. У 2014 році вони розлучилися.

Фото з мережі

Згодом артист почав стосунки з Катериною Кокоріною, з якою познайомився на одному з телешоу. У 2019 році вони відіграли весілля.

Фото з мережі

Що каже про війну Домінік Джокер і чим займається зараз

Зараз співак продовжує вести творчу діяльність на території країни-окупантки. Він активно бере участь у різних проєктах на російському телебаченні, а також випускає треки, у тому числі з такими путіністами, як Ірина Дубцова та Любов Успенська.

Фото: Інстаграм Домініка Джокера

Щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну, то Браславський жодним чином не висловлюється. Співак вже багато років не згадує про свою батьківщину та не реагує на жахливі злочини країни-агресорки проти нашої держави. Натомість коли Росія напала на Україну, артист розповідав, як радіє річниці весілля зі своєю дружиною.

Фото: Інстаграм Домініка Джокера

Ще у 2014 році Джокер називав збройну агресію Росії на Донбасі "геополітичним мотивом і інформаційною війною", у якій "прості люди нічого не можуть зробити". Він зазначив, що треба припинити насилля, однак не зазначив, що його здійснює країна, в якій він десятки років будує свою кар'єру.

Раніше "Телеграф" розповідав, що каже про війну співак Вітас, який певний час проживав в Одесі. Він вже багато років працює на китайську аудиторію.