На Миколаївщині росіяни вночі били по енергооб'єктах, частина жителів без світла

В області працювала ППО

Після того, як 16 жовтня Херсон та деякі райони Миколаївщини були без світла, у ніч на четвер, 17 жовтня, росіяни атакували енергетичну інфраструктуру у Миколаївській області. Частина жителів лишилася без електропостачання.

Про це повідомив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він зазначив, що в області працювали Сили ППО.

"Ворог атакував енергетичну інфраструктуру, внаслідок чого є знеструмлення абонентів. Енергетики вже заживили більшу частину споживачів, роботи продовжуються. Постраждалих немає", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 16 жовтня зникло світло у Херсоні та деяких районах Миколаєва. Причина виявилася в аварії, яка не була пов'язана із російськими обстрілами.

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 17 жовтня росіяни атакували Україну 56-ма безпілотниками. 22 ворожі БпЛА було збито в Сумській, Київській, Полтавській, Чернігівській, Житомирській, Миколаївській, Черкаській, Одеській та Тернопільській областях. Два безпілотники вийшли з повітряного простору в напрямку Білорусі, ще 27 БПЛА було локаційно втрачено внаслідок активної протидії РЕБ Сил оборони. У Києві через падіння уламків дрона пошкоджено багатоповерхівку, сталося займання на відкритій місцевості, невеликий уламок впав на територію дитячого садочку.