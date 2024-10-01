Помер В’ячеслав Добринін: його хіти слухав увесь Союз

Зірці радянської естради було 78 років

У вівторок, 1 жовтня, помер 78-річний російський композитор та співак В’ячеслав Добринін. Він помер в одній із клінік Москви, куди тиждень тому потрапив із підозрою на інсульт.

Попередня причина смерті В’ячеслава Добриніна – гостра серцева та дихальна недостатність на тлі порушення мозкового кровообігу, пишуть росЗМІ. Менш як тиждень тому його екстрено госпіталізували, під час обстеження у Добриніна виявили хронічну артеріальну гіпертонію.

Лікарі боролися за його життя, але у чоловіка загострилася серцево-судинна, церебральна та дихальна недостатність, мозковий кровообіг порушився, був діагностований збій у роботі нирок. Все це — на тлі трьох перенесених інсультів.

Менеджер артиста розповів, що останні два місяці Добринін сильно хворів і майже не вставав із ліжка. Помер він уранці 1 жовтня.

В’ячеслав Добринін народився 25 січня 1946 р. у Москві. Він закінчив Московський державний університет культури та мистецтв та розпочав музичну кар’єру. Як композитор Добринін дебютував 1970 року. Кар’єру співака він розпочав у 1986 році. Вже у 2011 році на рахунку Добриніна було близько 1000 написаних пісень, 17 альбомів, 12 міньйонів та 19 компакт-дисків.

В’ячеслав Добринін у 1970-і роки

У 1980-х та 1990-х роках його пісні звучали по всьому Радянському Союзу. Композиції "Синий туман", Ягода малина", "Не сыпь мне соль на рану" та інші, стали справжніми хітами.

Як повідомляв "Телеграф", 27 вересня у віці 89 років померла британська актриса Меггі Сміт. Багатьом глядачам вона запам’яталася завдяки ролям у фільмі "Гаррі Поттер" та "Аббатство Даунтон".