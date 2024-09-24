Співак підтримує дії країни-агресорки

Деякі публічні особи, попри те, що жили, навчалися чи працювали в Україні, підтримують країну-агресорку у війні. Прикладом таких знаменитостей є одесит Стас Костюшкін, який був учасником популярного гурту "Чай вдвоем".

"Телеграф" розкаже, чим зараз займається Костюшкін і що саме він говорив про війну Росії проти України.

Що відомо про Стаса Костюшкіна

Співак народився в Одесі. Мама була манекенницею, а тато — джазовим саксофоністом. Після народження сина родина одразу перебралась до Санкт-Петербурга. Влітку часто приїжджав з мамою в Одесу та продавав кавуни. Хоча в інтерв'ю розповідав, що не любив це місто й не мав там друзів.

Ходив у музичну школу, де вчився грати на фортепіано та співати. Тож після її закінчення подався в музичне училище в Санкт-Петербурзі, де продовжив опановувати гру на фортепіано. Закінчив навчання в Амстердамській та Санкт-Петербурзькій консерваторії на відділенні вокалу.

Згодом пішов працювати у театр "Задзеркалля", де познайомився з Денисом Клявером. Так, вони створили гурт "Чай вдвоем", який був дуже популярним на пострадянському просторі. Найвідомішими їхніми треками були "Желанная", "День рождения", "Милая".

У 2012 році гурт розпався через творчу кризу, й співаки почали сольні кар'єри. Костюшкін створив власний творчий проєкт A-Dessa і почав виконувати такі пісні, як "Женщина, я не танцую", "Караочен", 3G. Також працював на російському телебаченні.

У 2014 році Костюшкін виступав на "Новій хвилі", де виконував пісню "Женщина, я не танцую", "Караочен". Він помітив у залі Аллу Пугачову й хотів підійти до неї, але там було загородження. Коли артист перелазив через нього, він не втримався й впав на співачку. У цей момент продовжувала лунати музика разом зі словами, тож стало зрозуміло, що виконавець співав під фонограму.

Паралельно одесит розвивав бізнес у країні-агресорці, відкриваючи пончикові та інші кафе по різних містах.

Де зараз і що каже про війну

Стас Костюшкін підтримав в Росію у війні, розпочатій проти України. Ще у 2015 та 2017 роках він приїжджав виступати у псевдореспубліки "Л/ДНР". Коли почалось повномасштабне вторгнення, співак розповів про листування з другом з України. Тоді він сказав, що хоче, аби "війна швидко закінчилась", щоб побачитися зі своїм товаришем. Водночас зазначив, що "ми разом, тримайтесь, все буде добре", і додав, що не має, чого більше сказати.

Пізніше артист висловився, що якщо "Л/ДНР" приєднаються до Росії, то там налагодиться мирне життя. При цьому артист не згадав, що країна-агресорка щодня обстрілює та стирає з лиця землі як міста окупованого Донбасу, так і інші українські міста.

У своїх інтерв'ю виконавець ділився, що вважає помилкою те, що Україна та Росія "розділились". А збитий росіянами МН17 під Донецьком у 2014 році, що забрав життя майже 300 людей, назвав "великою катастрофою, в якій загинули вже не росіяни, а англійці та нідерландці".

У 2023 році гурт "Чай вдвоем" знову возз'єдналися через 11 років. Вони випустили новий трек "Нежная". Згодом з'ясувалось, що колектив дає концерти лише на приватних заходах. Їхній виступ коштує 4 мільйони рублів (1 мільйон 780 тисяч гривень).

Зараз Стас Костюшкін продовжує випускати сольні треки, знімає гумористичні ролики та бере участь у телевізійних програмах країни-агресорки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що каже про війну співак Вітас, який певний час жив в Одесі. Зараз він активно будує кар'єру в Китаї.