Політичні інтриги на похороні: відео розмови Обами і Байдена стало вірусним

Розмова не на жарт розсмішила Мережу

Розмова між Бараком Обамою та Джо Байденом на похороні Етель Кеннеді розсмішила користувачів соціальних мереж. Відеозапис їхнього спілкування без звуку швидко поширився інтернетом, викликавши шквал коментарів та здогадок.

Інтернет-спільнота активно обговорює можливий зміст розмови, пропонуючи найрізноманітніші версії, включно з конспіративними. Про це пише Hindustantimes.

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На відео видно, як Обама киває головою, поки Байден щось емоційно пояснює. Події відбуваються у католицькому соборі Святого Апостола Матвія у Вашингтоні під час прощання з 96-річною вдовою Роберта Ф. Кеннеді. У певний момент Обама намагається відвернутися, але Байден торкається його руки, продовжуючи розмову. Поруч стоїть Білл Клінтон, який не бере участі в бесіді, але згодом переводить увагу обох на передню частину собору.

Відсутність звуку на відео спричинила появу багатьох теорій щодо змісту розмови. Деякі користувачі соціальних мереж навіть звернулися до експертів з читання по губах, намагаючись розшифрувати діалог.

Одна з користувачів платформи X.com поділилася інформацією, отриманою від глухих знайомих. За їхніми словами, Обама каже "Ні", а потім "Погано", хитаючи головою. Це спровокувало жартівливі припущення, що розмова могла стосуватися кампанії Камали Гарріс.

Інші коментатори порівняли ситуацію з робочими моментами, коли керівник відводить підлеглого після зустрічі, щоб обговорити відставання у проєкті. Прихильники руху MAGA не залишилися осторонь, додавши до відео вигадані репліки з політичним підтекстом. Довідка. Make America Great Again, MAGА — політичне гасло, вигадане Трампом. Воно перекладається як "Повернімо Америці її колишню велич" і активно використовувалось в його президентській кампанії в 2016 році.

Раніше "Телеграф" також розповідав, що мережа вибухнула мемами про замах на Трампа. Зокрема, багато хто згадав убивство президента США Джона Фіцджеральда Кеннеді, яке сталося 22 листопада 1963 року у Далласі.