Политические интриги на похоронах: видео разговора Обамы и Байдена стало вирусным

Разговор не на шутку рассмешил Сеть

Разговор между Бараком Обамой и Джо Байденом на похоронах Этель Кеннеди рассмешил пользователей социальных сетей. Видеозапись их общения без звука быстро распространилась по интернету, вызвав шквал комментариев и догадок.

Интернет-сообщество активно обсуждает возможное содержание разговора, предлагая самые разные версии, включая конспиративные. Об этом пишет Hindustantimes.

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На видео видно, как Обама кивает головой, пока Байден что-то эмоционально объясняет. События проходят в католическом соборе Святого Апостола Матфея в Вашингтоне во время прощания с 96-летней вдовой Роберта Ф. Кеннеди. В какой-то момент Обама пытается отвлечься, но Байден касается его руки, продолжая разговор. Рядом стоит Билл Клинтон, не участвующий в беседе, но впоследствии переводящий внимание обоих на переднюю часть собора.

Отсутствие звука на видео привело к появлению многих теорий о содержании разговора. Некоторые пользователи социальных сетей даже обратились к экспертам по чтению по губам, пытаясь расшифровать диалог.

Один из пользователей платформы X.com поделился информацией, полученной от глухих знакомых. По их словам, Обама говорит "Нет", а затем "Плохо", качая головой. Это спровоцировало шутливые предположения, что разговор мог касаться кампании Камалы Гаррис.

Другие комментаторы сравнили ситуацию с рабочими моментами, когда руководитель уводит подчиненного после встречи, чтобы обсудить отставание в проекте. Поклонники движения MAGA не остались в стороне, добавив к видео вымышленные реплики с политическим подтекстом. Справка. Make America Great Again, MAGА — политический лозунг, вымышленный Трампом. Оно переводится как "Вернем Америке ее былое величие" и активно использовалось в его президентской кампании в 2016 году.

Ранее "Телеграф" также рассказывал, что сеть взорвалась мемами о покушении на Трампа. В частности, многие вспомнили убийство президента США Джона Фицджеральда Кеннеди, произошедшее 22 ноября 1963 года в Далласе.