Мішель Обама не замінить Байдена, але є один момент: подробиці

Згідно з останніми опитуваннями, Мішель Обама була б фаворитом і могла б перемогти Дональда Трампа на виборах із результатом 50% проти 39%

У мережі шириться інформація, що Мішель Обама відмовилась брати участь у виборах президента США. Натомість вона хоче підтримати Джо Байдена та боротися за високу явку виборців.

Про це повідомляє німецьке видання Bild. Там зазначили, що якщо Байден зніме свою кандидатуру з участі у виборах, то одним із варіантів була Мішель Обама – дружина колишнього президента США Барака Обами.

Втім, перша леді завжди заперечувала, що має великі політичні амбіції. За інформацією NBC News, офіс Мішель Обами підтвердив, що вона не розглядає можливість балотуватися у президенти у 2024 році.

"Як неодноразово заявляла колишня перша леді Мішель Обама протягом багатьох років, вона не балотуватиметься у президенти", — заявили в її команді.

Мішель Обама хоче, щоб її дочки – Малія та Саша – також не займалися політикою.

"Мішель із самого початку вселяла їм, що йти в політику — це безумство. Цього ніколи не станеться", — розповідав Барак Обама в одному з інтерв'ю.

Зараз Мішель Обама має намір підтримати кампанію Джо Байдена та боротися за високу явку виборців. Згідно з останніми опитуваннями, Мішель Обама була б фаворитом і могла б перемогти Дональда Трампа на виборах із результатом 50% проти 39%. При цьому кожен третій прихильник Демократичної партії вважає, що Байден має зняти свою кандидатуру з виборів.

Видання пише, що дебати між Джо Байденом та Дональдом Трампом стали важким ударом для демократів та збільшили шанси колишнього президента США повернутися на цю посаду. Під час дебатів Байден іноді втрачав думку, обмовлявся і виглядав не надто переконливим.

Після цього газета New York Times із посиланням на джерела, близькі до Байдена, повідомила, що він, можливо, зніме свою кандидатуру з виборів. З того часу все більше обговорюється питання про потенційного нового кандидата від Демократичної партії.

Варто зазначити, що "Телеграф" розповідав про те, що президент США Джо Байден пообіцяв залишитися в президентських перегонах 2024 року.