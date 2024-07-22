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"Саме час": Клінтони, Обама та Пелосі прокоментували вихід Байдена з президентських перегонів

Автор
Антон Корж Антон Корж
Дата публікації
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Фактично в США починається новий етап виборів Новина оновлена 22 липня 2024, 07:11
Фактично в США починається новий етап виборів. Фото Unsplash.com

Провідні демократи схвалили рішення Байдена

Після того, як президент США Джозеф Байден підтримав кандидатуру віцепрезидента Камали Гарріс, як кандидата на президентських виборах від Демократичної партії США, з аналогічною підтримкою виступили багато провідних демократів. Зокрема про підтримку рішення Байдена та висування Камали Гарріс заявили подружжя Клінтонів та експрезидент Барак Обама.

Клінтони опублікували заяву, в якій подякували Байдену за його роботу на посаді президента. Експрезидент та його дружина закликали підтримувати Камалу Гарріс у боротьбі проти Дональда Трампа.

"Зараз саме час підтримати Камалу Гарріс і боротися за її обрання всіма силами. Від цього залежить майбутнє Америки… Ми пережили багато злетів і падінь, але ніщо не змушувало нас більше турбуватися за нашу країну, ніж загроза, яку становить собою другий термін Трампа", – сказано у повідомленні.

Інший експрезидент США, Барак Обама, виступив із похвалою Байдену, сказавши, що той став одним з найбільш значущих президентів США. Зокрема Обама відзначив зусилля Байдена по мобілізації партнерів для боротьби з агресією РФ в Україні. Також він обтічно висловився щодо Гарріс, як кандидата, сказавши, що потрібен відкритий процес праймеріз.

"Я маю надзвичайну впевненість у тому, що лідери нашої партії зможуть створити процес, в результаті якого з'явиться видатний кандидат… Джо краще, ніж будь-хто інший, розуміє, які ставки робляться на цих виборах — як все, за що він боровся все своє життя, і все, за що виступає Демократична партія, опиниться під загрозою, якщо ми дозволимо Дональду Трампу повернутися до Білого дому і віддамо республіканцям контроль над Конгресом. Я також знаю, що Джо ніколи не відступав від боротьби. Для нього поглянути на політичний ландшафт і вирішити, що він має передати факел новому кандидату, — це, безумовно, один із найважчих моментів у його житті", — написав він.

А от колишній спікер Палати представників Ненсі Пелосі похвалила Байдена, проте не стала висловлювати підтримку Камалі Гарріс. Вона взагалі фактично проігнорувала цей момент у заяві.

"Його спадщина у вигляді бачення, цінностей і лідерства робить його одним із найбільш значущих президентів в американській історії. З любов'ю і вдячністю президенту Байдену за те, що він завжди вірив в обіцянки Америки і давав людям можливість реалізувати їх", — написала вона.

Як повідомлялося раніше, останнім часом на Байдена чинився величезний тиск у контексті майбутніх виборів, оскільки у багатьох виникли сумніви, що його здоров’я дозволить йому обіймати президентську посаду ще 4 роки.

Великий резонанс в американському суспільстві викликали дебати з республіканцем Дональдом Трампом, під час яких президент США показав дуже непоказні результати. Це спричинило те, що навіть його радники почали рекомендувати йому зняти свою кандидатуру.

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