"Саме час": Клінтони, Обама та Пелосі прокоментували вихід Байдена з президентських перегонів

Провідні демократи схвалили рішення Байдена

Після того, як президент США Джозеф Байден підтримав кандидатуру віцепрезидента Камали Гарріс, як кандидата на президентських виборах від Демократичної партії США, з аналогічною підтримкою виступили багато провідних демократів. Зокрема про підтримку рішення Байдена та висування Камали Гарріс заявили подружжя Клінтонів та експрезидент Барак Обама.

Клінтони опублікували заяву, в якій подякували Байдену за його роботу на посаді президента. Експрезидент та його дружина закликали підтримувати Камалу Гарріс у боротьбі проти Дональда Трампа.

"Зараз саме час підтримати Камалу Гарріс і боротися за її обрання всіма силами. Від цього залежить майбутнє Америки… Ми пережили багато злетів і падінь, але ніщо не змушувало нас більше турбуватися за нашу країну, ніж загроза, яку становить собою другий термін Трампа", – сказано у повідомленні.

Інший експрезидент США, Барак Обама, виступив із похвалою Байдену, сказавши, що той став одним з найбільш значущих президентів США. Зокрема Обама відзначив зусилля Байдена по мобілізації партнерів для боротьби з агресією РФ в Україні. Також він обтічно висловився щодо Гарріс, як кандидата, сказавши, що потрібен відкритий процес праймеріз.

"Я маю надзвичайну впевненість у тому, що лідери нашої партії зможуть створити процес, в результаті якого з'явиться видатний кандидат… Джо краще, ніж будь-хто інший, розуміє, які ставки робляться на цих виборах — як все, за що він боровся все своє життя, і все, за що виступає Демократична партія, опиниться під загрозою, якщо ми дозволимо Дональду Трампу повернутися до Білого дому і віддамо республіканцям контроль над Конгресом. Я також знаю, що Джо ніколи не відступав від боротьби. Для нього поглянути на політичний ландшафт і вирішити, що він має передати факел новому кандидату, — це, безумовно, один із найважчих моментів у його житті", — написав він.

А от колишній спікер Палати представників Ненсі Пелосі похвалила Байдена, проте не стала висловлювати підтримку Камалі Гарріс. Вона взагалі фактично проігнорувала цей момент у заяві.

"Його спадщина у вигляді бачення, цінностей і лідерства робить його одним із найбільш значущих президентів в американській історії. З любов'ю і вдячністю президенту Байдену за те, що він завжди вірив в обіцянки Америки і давав людям можливість реалізувати їх", — написала вона.

Як повідомлялося раніше, останнім часом на Байдена чинився величезний тиск у контексті майбутніх виборів, оскільки у багатьох виникли сумніви, що його здоров’я дозволить йому обіймати президентську посаду ще 4 роки.

Великий резонанс в американському суспільстві викликали дебати з республіканцем Дональдом Трампом, під час яких президент США показав дуже непоказні результати. Це спричинило те, що навіть його радники почали рекомендувати йому зняти свою кандидатуру.