Все погано: Обама дуже тривожно та скептично оцінює шанси Байдена перемогти Трампа

Наступного року Трамп та його підлабузники можуть контролювати Білий дім та обидві палати Конгресу, що є неприйнятним

Президент США Джозеф Байден зараз має дуже низькі шанси на перемогу. Йому потрібно тверезо оцінити перспективи та подумати щодо того, щоб не брати участь у передвиборчих перегонах.

Про це заявив експрезидент США Барак Обама, повідомляє The Washington Post. Обама публічно заявляє, що залишатися на перегонах, або ні – це рішення, яке має ухвалювати Байден, проте за кулісами Обама працює над кампанією, проводячи консультації з демократами.

Обама має свою думку щодо проблем кампанії Байдена. На його думку, чинний президент "був великим президентом", але він ризикує втратити усі свої досягнення, якщо Трамп переможе. Наступного року Трамп та його підлабузники можуть контролювати Білий дім та обидві палати Конгресу, що є неприйнятним.

Окрім того, результати опитувань демонструють падіння підтримки Байдена, спонсори відвертаються та саботують кампанію. А популярність Трампа тільки зростає. Побоювання Обами поділяє багато демократів, які разом із спонсорами питають досвідчених партійних лідерів, як вийти з кризи, яка почалася з невдалого виступу Байдена на дебатах 27 червня.

Обама – зараз одна з найшанованіших осіб в Демпартії. Проте він воліє залишатися у тіні та сподівається вплинути на Байдена, використавши свою давню дружбу з тим, хто був його віцепрезидентом.

До слова, раніше "Телеграф" розповідав про те, що Байден назвав причину, яка може змусити його знятися з виборів. За його словами, він припинив би участь у виборах лише якби у нього виявилися серйозні проблеми зі здоров’ям.

Розмови, що Байден має зняти свою кандидатуру і дати можливість демократам висунути для участі у виборах більш перспективну людину, почалися після провальних для Байдена дебатів з його опонентом Дональдом Трампом. Проте голова Білого дому робити цього не хоче.

Як повідомляв "Телеграф", Байден анонсував нові дебати із Трампом. Він заявив, що вони відбудуться у вересні та додав, що він "на коні".