Пережила двох онуків та двох правнуків: померла вдова Роберта Ф. Кеннеді

Вона була своячка колишнього президента Джона Ф. Кеннеді

У четвер, 10 жовтня, у віці 96 років померла Етель Кеннеді, вдова Роберта Ф. Кеннеді. Її було госпіталізовано на початку цього місяця після перенесеного 3 жовтня інсульту.

Колишній конгресмен Джо Кеннеді III повідомив про кончину Етель у своєму обліковому записі в Х, висловивши любов і ніжність від імені всіх родичів.

"З серцями, сповненими любові, ми оголошуємо про смерть нашої дивовижної бабусі Етель Кеннеді. Вона померла сьогодні вранці від ускладнень, пов’язаних з інсультом, перенесеним минулого тижня. Поряд із довічною роботою у сфері соціальної справедливості та прав людини наша мати залишила по собі дев’ять дітей, 34 онуки та 24 правнуки, а також численних племінниць і племінників, які всі її ніжно люблять", — написала Кеннеді.

Він нагадав, що покійна була побожною католичкою і щодня причащалася, і додав, що після смерті вона возз’єдналася зі своїм чоловіком Робертом Ф. Кеннеді, дітьми Девідом і Майклом, невісткою Мері, а також онуками Мейв і Сіршею і правнуками Гідеоном та Джозі.

Етель була своячка колишнього президента Джона Ф. Кеннеді. Вона заснувала організацію Robert F. Kennedy Human Rights Organization у 1968 році після того, як її чоловіка було вбито у червні 1968 року.

Foxnews зазначає, що смерть Етель сталася в момент розколу в сім’ї Кеннеді. "Роберт Ф. Кеннеді-молодший підтримав колишнього президента Трампа, що викликало гнів його братів та сестер, а також інших членів родини, які підтримують віцепрезидента Камалу Гарріс", — пише видання.

Нагадаємо, раніше незалежний кандидат у президенти США Роберт Ф. Кеннеді-молодший провів дебати наодинці. Він відповів на ті самі питання, які ведучи CNN поставили колишньому президентові Дональду Трампу та президенту Джо Байдену.