Легендарний роман "Відьмак" отримав продовження: коли вийде нова книга

Автор повертає сагу після 11 річної паузи

Легендарна сага-фентезі "Відьмак" нарешті отримала продовження. Вже 1 грудня читачі зможуть придбати новий роман Анджея Сапковского.

Про це повідомляє "Nowa Fantastyka", яка вже 22 листопада опублікує один з уривків нової книги. Зазначається, що вона буде доступна спочатку лише полькою мовою.

"У грудневому номері "Нової фантазії", який у винятковому порядку надійде у продаж раніше звичайного, адже 22 листопада на вас чекає анонс останнього роману Анджея Сапковського із всесвіту "Відьмака"", — йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що останній роман з цієї серії публікувався 11 років назад у 2013. Проте вже у 2024 році з'явиться нова книга, яку вже у 2025 планують перекласти на кілька іноземних мов.

За словами польського автора, це має бути історія-приквел за участю Ґеральта і вона не входитиме у головну сагу. Він також наголошував раніше, що саме серіал "Відьмак" надихнув його на продовження цієї історії, але на написання нової книги знадобилось 2 роки.

Нагадаємо, що колега Анджея Сапковского письменник Джордж Мартін, автор роману "Гра престолів", вже понад 10 років пише "Вітри зими". За його словами, у 2024 році він написав тільки кілька нових сторінок як для "Вітрів зими", так і для продовження "Вогню та крові", адже телевізійні проєкти "з’їли" велику кількість часу.

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