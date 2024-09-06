"Історія Зеленського" від BBC: про що новий серіал про президента України і де подивитись усі випуски

BBC випустив ексклюзивний серіал про становлення Зеленського від коміка до глави держави

Якщо до війни в Україні знімали про офшори Володимира Зеленського, то зараз закордоном голову держави дуже високо подають. Наприклад, днями на BBC відбулася прем’єра незвичайного документального 3-серійного фільму про українського президента під назвою "Історія Зеленського" (в оригіналі — The Zelensky Story).

"Історія Зеленського" буквально розповідає історію становлення президента України Володимира Зеленського — від актора, який втілював роль президента в телесеріалі "Слуга народу", до реального президента України та його ролі у захисті своєї країни після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.

Крім самого Зеленського, у фільм BBC увійшли його дружина Олена Зеленська, колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та речник Палати представників США Ненсі Пелосі. Також у картині знялися ті, хто допомагав колишньому українському коміку на початку кар’єри як у шоубізнесі, так і у політиці — його старі шкільні друзі та колеги, українські політики та інші не менш цікаві особистості.

Кадр із фільму "Історія Зеленського"

У випусках також описуються події Євромайдану, анексії Криму РФ у 2014 році. Крім того, згадується телефонна розмова з Дональдом Трампом, перші години російського вторгнення та реакція самого Зеленського. Також приділили увагу російському диктатору Володимиру Путіну.

Де безплатно подивитися "Історію Зеленського" від BBC

Безплатно подивитися всі випуски документалки можна лише на BBC iPlayer на території Британії. В Україні на цей час "Історії Зеленського" у відкритому доступі немає. Єдина можливість – це використання VPN та знання англійської мови.

Нагадаємо, що Зеленський з’являвся на Netflix. У лютому стрімінг розповів про вихід документального серіалу "Поворотний момент: Атомна бомба та Холодна війна", в якому і "засвітився" президент України.