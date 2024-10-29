Треба готуватися до проблем з допомогою від США: політолог розповів, що робити Україні

Політолог розповів, що Україні потрібно зробити з урахуванням майбутніх виборів у США

У США 5 листопада відбудуться вибори президента: за головне крісло в країні змагаються кандидат від Республіканської партії, екс-президент Дональд Трамп та кандидат від Демократичної партії, нинішній віце-президент Камала Гарріс. Ставки дуже високі — днями Трамп заявив, що у війні Росії проти України нібито винні Зеленський з Байденом.

Про те, на що варто чекати Україні у разі перемоги того чи іншого кандидата, в інтерв’ю "Телеграфу" розповів політолог, завідувач кафедри міжнародних відносин Національного університету "Києво-Могилянська академія" та директор Школа політичної аналітики НаУКМА Максим Яковлєв.

Під час розмови журналіст Микита Михальов згадав, що нещодавно на сайті Bloomberg вийшла стаття. У ній йдеться про те, що проблеми з виділенням коштів для України все одно будуть незалежно від того, хто займе Овальний кабінет у Білому домі — Трамп чи Гарріс.

У цій статті йдеться про те, що якщо Трамп прямо заявив, що не допомагатиме Україні, то Гарріс заявляла про те, що в неї можуть бути проблеми з Конгресом. Подібне було й в Байдена, коли він переконував палати парламенту надати допомогу Україні.

Яковлєв зазначив: з огляду на загострення політичної боротьби у США, а також розлом у політиці Штатів Україні варто готуватися до гіршого. Він також назвав країни, з якими потрібно вже вести активну роботу.

"Така ситуація не несе нічого хорошого не лише Сполученим Штатам, а й усьому світу. Треба бути готовими до найгірших сценаріїв. А яким чином – то треба вже питати в нашого військово-політичного керівництва. Тобто, де шукати нові можливості? Як протидіяти Росії? Треба вислуховувати Індію, Китай, африканські країни – що вони хочуть сказати? Треба працювати набагато ширше і заручатися найбільшою підтримкою", — заявив політолог.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Дональд Трамп заявив, що Володимир Путін попереджав його про напад на Україну ще задовго до початку війни. Проте чинний президент США Джо Байден нічого не зміг вдіяти.