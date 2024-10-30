Американська армія готується до протистояння з Китаєм, допомагає досвід України — NYT

Армія США змушена адаптуватися до можливості війни з технологічно розвиненим супротивником

Армія США готується до війни з Китаєм. Американські збройні сили активно модернізують свою тактику, враховуючи потенційний конфлікт з Китаєм та досвід війни в Україні.

Про це повідомляє The New York Times. Велика та громіздка армія США намагається трансформувати себе, щоб у разі потреби швидко розгорнутися в Азії.

"Пентагон називає це війною великих держав, і вона буде значно небезпечнішою, ніж будь-які попередні. Це призведе до прямого конфлікту між двома найсильнішими арміями світу — ядерними наддержавами. Війна, що, можливо, залучить інших ядерних супротивників, зокрема Північну Корею та Росію", — пише видання.

Як зауважує NYT, після періоду антитерористичних операцій в Афганістані та на Близькому Сході, армія США змушена адаптуватися до можливості повномасштабного конфлікту з технологічно розвиненим супротивником. На відміну від попередніх кампаній, цього разу військовим доведеться протистояти противнику з передовими розвідувальними можливостями.

Масштабні навчання проходять одразу на кількох локаціях: від Аляски до Гавайських островів. Військові відпрацьовують десантування, маскування та логістичні операції разом із союзниками з Азійсько-Тихоокеанського регіону. Особлива увага приділяється прихованому переміщенню військ та техніки.

Так, на Алясці майже тисяча солдатів відпрацьовували десантування. При цьому, як пише видання, не у всіх літаків відчинилися двері, а в одного 19-річного солдата взагалі не розкрився парашут.

Біля Перл-Харбору екіпажі транспортних кораблів армії відпрацьовували різні способи вивантаження військової техніки та військ. А на Гаваях солдати працювали над маскуванням багатоцільового командно-диспетчерського пункту. Навчання тут, які завершилися в середині жовтня, були розроблені так, щоб відтворити умови, які можуть чекати на війська у війні з Китаєм.

Експерти відзначають, що потенційний конфлікт між ядерними державами, який найімовірніше розпочнеться з вторгнення Китаю на Тайвань, може стати безпрецедентним за масштабами та втратами, охопивши всі сфери протистояння – від наземних операцій і навіть до космічного простору.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що елітний підрозділ спецзагону ВМС США "Команда 6" готується до війни між Китаєм та Тайванем. Цей загін, відомий ліквідацією Усами бен Ладена у 2011 році, вже понад рік проводить секретні тренування для місій з підтримки Тайваню.