США скоротять допомогу Україні: чого чекати від інших союзників та "Рамштайну"

Альянс шукає нові механізми підтримки України

На тлі майбутніх президентських виборів у США стає все очевиднішим, що американська підтримка України зазнає суттєвих змін. Високопоставлені представники НАТО відкрито заявляють про неминуче скорочення американської допомоги, незалежно від результатів виборів.

Втім, принаймні на словах Захід обіцяє стояти з Україною "стільки, скільки потрібно". Чи дійсно це так, читайте у повному матеріалі міжнародної оглядачки "Телеграфу" Ольги Кирилової: Три сигнали для України: що на Заході кажуть про переговори з Путіним, НАТО і План перемоги

"Справедливе припущення, що незалежно від того, хто виграє на виборах у США, частка внесків Штатів в допомогу Україні, ймовірно, зменшиться в відносних термінах. Це також пов'язано з тим, що Європа значно збільшує свою частку в підтримці України", – зауважив високопоставлений чиновник НАТО.

Це спонукає Альянс до пошуку нових механізмів підтримки України та перерозподілу відповідальності між союзниками.

"Гадаю, Європа не може чекати, що США продовжать нести непомірний тягар у підтримці оборони України. Генеральний секретар також казав про це, тому він хоче, щоб НАТО взяло на себе лідерство в питаннях безпекової допомоги Україні, а не щоб один союзник брав на себе це навантаження. Європі потрібно активізуватися ще більше. Ми повинні робити допомогу Україні більш передбачуваною в рамках НАТО", — додав він.

Нині Альянс активно працює над створенням більш структурованої системи допомоги: формують нове командування NSATU в Німеччині; запроваджують системи пропорційних внесків від країн-членів та прагнуть досягти щорічної підтримки в розмірі 40 мільярдів євро.

Водночас, європейські країни усвідомлюють необхідність посилення власної ролі. Про це свідчить призначення єврокомісара з питань оборони та створення спеціалізованих коаліцій спроможностей під європейським керівництвом.

Європейські лідери все частіше наголошують на необхідності власної оборонної самодостатності.

"Не може бути так, що коли мир у Європі під загрозою, європейські політики насамперед запитують: "Що робить Вашингтон?" – підкреслив депутат німецького Бундестагу Антон Хофрайтер.

Очевидно, що зменшення американської підтримки змушує європейських союзників України шукати нові формати допомоги та посилювати власні оборонні можливості. Це може означати початок нового етапу у відносинах між Україною та її західними партнерами.

До всього вельми показово, що міністр оборони США Ллойд Остін, говорячи про майбутнє підтримки України, вже використовує термін "стримування агресії", а не "перемога". Це може свідчити про зміну стратегічних пріоритетів США.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що Польща, ймовірно, здатна очолити допомогу Україні. Три країни "Веймарського трикутника" можуть змінити правила гри.