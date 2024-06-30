ОБСЄ визнала дії РФ геноцидом українського народу: головне із документа

У документі міститься заклик про створення спецтрибуналу з метою притягнення до відповідальності російської сторони за злочини, які ними було скоєно в Україні.

Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила резолюцію, в якій визнала дії Росії геноцидом українського народу, а також необхідність деколонізації РФ. Ця резолюція, серед іншого, закликає 53 держави ОБСЄ докладати зусиль для деокупації Криму та всіх захоплених російськими загарбниками територій України шляхом підтримки Формули миру та Кримської платформи.

Про це у своєму Telegram-каналі розповів голова Спеціальної комісії з питань захисту ВПО, члена парламентської делегації Павло Фролов. За його словами, резолюцію було ухвалено в день відкриття літньої сесії в Бухаресті.

"У день відкриття літньої сесії в Бухаресті ПА ОБСЄ ухвалила резолюцію із засудженням 10-річної збройної агресії РФ проти України, якою визнала дії військово-політичного керівництва РФ та її збройних сил під час повномасштабного вторгнення геноцидом українського народу", — написав Фролов.

У документі було визнано дії військово-політичного керівництва РФ та російських Збройних сил під час повномасштабного вторгнення в Україну — геноцидом українського народу.

Також у резолюції міститься заклик про створення спецтрибуналу з метою притягнення до відповідальності російської сторони за злочини, які ними було скоєно в Україні. Йдеться і про заклик провести на міжнародному та національному рівнях розслідування масових звірств, вбивств, згвалтувань, скоєних російською армією в Україні, додав нардеп.

Коротко про головне з резолюції:

наголошується на необхідності швидкого запуску механізму використання заморожених російських активів на користь України, країнам ОБСЄ пропонується приєднуватися до Угоди про Міжнародний Реєстр збитків, завданої Україні агресією РФ;

президентські вибори 2024 року в Росії визнаються підтасованими і такими, що підривають легітимність всієї виборчої системи РФ;

підтримка створення Міжнародної коаліції щодо повернення українських дітей, а також забезпечення звільнення українських військовополонених та цивільних осіб;

заклик заборонити імпорт російського зрідженого газу до Євросоюзу, реекспорт та транзит через порти ЄС.

До речі, сесія Парламентської Асамблеї ОБСЄ триватиме до 3 липня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що представник України при ООН Сергій Кислиця пояснив, чому російські окупанти так часто б’ють по Харкову.