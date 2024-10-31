Лавров жорстко наїхав на План перемоги Зеленського (відео)

Свій "спіч" він читав з папірця

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров розкритикував Формулу миру та План перемоги президента України Володимира Зеленського. При цьому він не соромився у виразах.

Виступаючи на Мінській міжнародній конференції з євразійської безпеки, глава МЗС РФ заявив, що Захід продовжує просувати "тупикову, я навіть сказав би тупу формулу миру Зеленського". Він додав, що вона "закликає до капітуляції Росії". Відео цього фрагмента виступу Лаврова публікують росЗМІ.

"А кілька тижнів тому цей громадянин оприлюднив не менш шизофренічний План перемоги", — прочитав з папірця Лаврів.

Він додав, що ані Формула, ані План, ані бажання України вступити до НАТО та Євросоюзу "не наближають мир у Європі". Далі він повторив тезу Кремля, що "стабільність у цій частині євразійського континенту буде досягнута лише за умови забезпечення довгострокових, надійних гарантій у сфері безпеки".

Як повідомляв "Телеграф", раніше Лавров назвав умови для переговорів із Україною. Росія вимагає зміни зовнішньополітичного курсу та її внутрішньої політики.