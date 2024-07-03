Росія припиняє участь у ПА ОБСЄ: які умови висунули, щоб повернутися

Сенатори та депутати вважали рішення правильним

Комітет Ради Федерації з міжнародних справ прийняв ухвалу із заявою про призупинення участі російської делегації в Парламентській асамблеї ОБСЄ. Заява була підтримана 164 сенаторами.

Про це йдеться у повідомленні Держдуми від 3 липня. Наголошується, що в РФ вважають це рішення обґрунтованим.

"Сенатори РФ та депутати Державної думи вважають обґрунтованим та закономірним призупинити участь делегації Федеральних зборів РФ у ПА ОБСЄ, а також виплату внесків РФ до бюджету ПА ОБСЄ. У період призупинення участі будь-які дії щодо внесення змін до правил процедури асамблеї, які мають на меті завдати шкоди російській делегації вважатимуться юридично нікчемними", — сказано в повідомленні.

Водночас сенатори та депутати заявили про готовність повернутися до роботи ПА ОБСЄ за умови перегляду її керівництвом та низкою держав — членів нібито "русофобських та дискримінаційних підходів" до вирішення проблем європейської безпеки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що наприкінці червня 2024 року асамблея ОБСЄ ухвалила резолюцію, в якій визнала дії Росії геноцидом українського народу.