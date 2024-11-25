Ізраїль та Ліван за крок від припинення вогню: коли оголосять про угоду

Залишаються деякі спірні моменти, які обговорюють сторони

Ізраїль попередньо досяг угоди про припинення вогню з Ліваном. Очікується, що офіційно про це оголосять незабаром.

Про це повідомляє CNN із посиланням на свої джерела. Видання повідомляє, що прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху попередньо схвалив план перемир’я, але має сумніви щодо деяких дрібних нюансів.

Усі попередні деталі обговорюються, а угода не буде укладена, доки всі спірні моменти не будуть вирішені остаточно.

Робота над угодою велася за посередництва США, а спеціальний представник Амос Хохштейн напередодні відвідував Ліван, де зустрічався з урядом країни, а також представниками "Хезболли".

За попередньою інформацією, угода має на меті досягнення 60-денного припинення бойових дій і є сподівання, що воно триватиме і після цього.

"На шляху до врегулювання досягнуто значного прогресу. Врегулювання зараз ближче, ніж будь-коли раніше. І якщо не буде жодних сюрпризів, то воно може відбутися протягом наступних кількох днів", — цитує слова представників Ізраїлю єгипетський канал Al-Nahar.

Своєю чергою Al-Arabyia пише, що високопоставлений ізраїльський чиновник повідомив про засідання кабінету міністрів щодо погодження угоди. Воно пройде у вівторок, 26 листопада. Водночас видання зазначає, що представник Вашингтона говорив ліванським чиновникам, що припинення вогню можуть оголосити "протягом кількох годин".

Заступник спікера ліванського парламенту Еліас Бу Сааб повідомив, що в рамках угоди Ізраїль виведе війська з південної частини Лівану, а на їхнє місце прийдуть регулярні підрозділи ліванської армії, які залишаться там замість бойовиків "Хезболли". Дотримання режиму тиші контролюватиме комітет п’яти країн, до якого точно увійдуть представники США та Франції.

Як відомо, бойові дії в Лівані почалися з масштабних авіаударів Ізраїлем 19 вересня. Під час подальших ударів "Хезболла" втратила свого лідера Хасана Насраллу, а пізніше і його наступника Хашема Сафі ад-Діна.

Новий лідер руху Наїм Кассем 30 жовтня заявив, що готовий обговорювати з Ізраїлем умови припинення вогню.