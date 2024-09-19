Ізраїль почав масовану атаку на Ліван: лідер "Хезболли" поспішив з заявою (фото, відео)

Над півднем Лівану здіймаються стовпи диму

У четвер, 19 вересня, ізраїльські військово-повітряні сили розпочали масштабну повітряну операцію на півдні Лівану. Атака відбулася за кілька хвилин до запланованого виступу лідера "Хезболли", який мав розпочатися о 17:00.

Про це повідомляє видання Reuters. Наслідки ударів також публікують у соцмережах.

Що відбувається зараз між Ізраїлем та Ліваном

Лідер "Хезболли" Хасан Насралла виступив із заявою, в якій звинуватив Ізраїль в оголошенні війни. За його словами, ізраїльська операція мала на меті знищити 5000 бойовиків "Хезболли" за дві хвилини.

Ізраїльський 12 канал також вийшов з повідомленням про те, що "почалась 3 ізраїльсько-ліванська війна". Тим часом в соцмережах з’явилися відео, на яких видно проліт ізраїльських винищувачів над Бейрутом, столицею Лівану.

В Армії Ізраїлю прокоментували удари, які ЦАХАЛ наносить по Лівану. Згідно з повідомленням на офіційній сторінці армії у соцмережі Х, метою ударів є погіршення терористичних можливостей та інфраструктури Лівану.

"Десятиліттями Хезболла озброювала цивільні будинки, копала під ними тунелі та використовувала цивільних як живий щит, перетворивши південний Ліван на зону бойових дій.

ЦАХАЛ діє, щоб забезпечити безпеку на півночі Ізраїлю, щоб дозволити мешканцям повернутися до своїх домівок і досягти цілей війни", — йдеться у повідомленні.

Довідка. Перша Ізраїльсько-ліванська війна почалася 6 червня 1982 року, коли Ізраїль розпочав операцію "Мир для Галілеї". Основною метою операції було знищення баз Організації визволення Палестини (ОВП), яка вела атаки на ізраїльські міста з території Південного Лівану. Ізраїльські війська вторглися в Ліван, досягли Бейрута та оточили місто, що призвело до евакуації лідерів ОВП до інших арабських країн.

Війна призвела до великих людських втрат та загострення політичної ситуації в Лівані. Ізраїль утримував південні райони Лівану до 2000 року, коли остаточно вивів свої війська під тиском міжнародної спільноти та через зростання партизанської активності "Хезболли".

Друга Ліванська війна відбулася в 2006 році між Ізраїлем та шиїтським угрупованням "Хезболла", яке базується в Лівані. Конфлікт почався після викрадення двох ізраїльських солдатів бойовиками "Хезболли" та подальшого обстрілу ізраїльської території ракетами. Ізраїль відповів масованими повітряними та наземними атаками на позиції "Хезболли" в Лівані, що призвело до серйозних руйнувань і великих людських втрат з обох сторін. Війна тривала 34 дні та завершилася резолюцією ООН, що закликала до припинення вогню.

Напружена ситуація на Близькому Сході набирає обертів. "Телеграф" розповідав, що у вівторок, 17 вересня, Ліван сколихнули потужні вибухи, внаслідок яких постраждали сотні бойовиків угруповання "Хезболла". За останніми даними, кількість поранених перевищила 2000 осіб. Пізніше з’ясувалось, що до цих подій причетний Моссад. Наступного дня, 18 вересня, Ізраїль оголосив про наміри перенести бойові дії на північ.