МКС видав ордери на арешт Нетаньягу та Галланта: що відповіли в Ізраїлі

Високопосадовців Ізраїлю звинуватили у низці злочинів, а Тель-Авів звинувачення заперечує

Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Йоава Галланта.

Про це йдеться у рішенні суду. Нетаньягу і Галланта звинувачують у скоєнні воєнних злочинів та злочинів проти людяності, які нібито були скоєні в період з 8 жовтня 2023 року по 20 травня 2024 року.

Суд вважав, що Нетаньягу та Галлант "навмисно позбавляли громадянське населення Сектору Газа предметів, необхідних для виживання". Йдеться про продовольство, ліки, воду, паливо, електроенергію.

Також суд видав ордери на арешт командирів ХАМАСу Мохаммеда Дейфа та Ях’ї Сінвара, але їх ліквідували ізраїльські військові.

Прес-секретар уряду Німеччини Штеффен Хебестрейт на запитання про те, чи буде Нетаньяху заарештований у Німеччині у разі винесення обвинувального вироку, відповів ствердно. Про це повідомляє Bild.

Водночас лідер партії ХДС Фрідріх Мерц назвав рішення МКС "підміною понять злочинця та жертви".

Вирок Міжнародного кримінального суду не залишили поза увагою і в Ізраїлі. Радник прем’єр-міністра країни Дмитро Гендельман на своїй сторінці в Telegram розкритикував рішення суду. Він звинуватив МКС у тому, що там вирішили "встати на бік війни, розв’язаної іранським режимом проти Ізраїлю".

"МКС вирішив підтримати кампанію тотальної дезінформації з антисемітським підтекстом, метою якої є ізоляція Ізраїлю від його союзників та сприяння терористичним атакам проти нашої країни", — заявив Гендельман.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, новий лідер ліванського радикального угруповання "Хезболла" Наїм Касем заявив про готовність до перемир’я з Ізраїлем та закінчення бойових дій у Лівані, але на певних умовах.