Новий лідер Хезболли готовий до перемир’я з Ізраїлем: Касем озвучив умови

Наступник Хасана Насралли розповів, як він бачить переговори Хезболли та Ізраїлю

Лідер ліванського ісламістського радикального угруповання "Хезболла" Наїм Касем заявив про готовність до перемир’я з Ізраїлем та закінчення бойових дій у Лівані, але на певних умовах.

Про це повідомило агентство AFP News Agency на сторінці у соцмережі "Х". Зазначається, що Наїм Кассем "заприсягся" продовжити план колишнього лідера угруповання Хасана Насралли.

Він додав, що Ізраїль "заплатить високу ціну", якщо війська ЦАХАЛ залишаться на ліванській території.

При цьому Кассем заявив, що "Хезболла" та Ізраїль можуть укласти перемир’я, якщо влада останнього "захоче зупинити агресію". За словами Касема, це має статися на умовах, які "Хезболла" визнає доречними та відповідними, але про які умови йдеться — невідомо.

Нагадаємо, 19 вересня, ізраїльські військово-повітряні сили розпочали масштабну повітряну операцію на півдні Лівану. А вже 27 вересня прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху повідомив, що після ліквідації Хасана Насралли був знищений і його наступник, Хашем Сафі ад-Дін.

Наїм Касем народився 1953 року в столиці Лівану Бейруті. У 1982 році став одним із засновників "Хезболли", з 1991 року був заступником керівника "Хезболли". У 2024 році, після загибелі Хасана Насралли та Хашема Сафі ад-Діна, очолив "Хезболлу".

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у радикальному угрупуванні "Хамас" підтвердили ліквідацію організації Яхьї Сінвара.