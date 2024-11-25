Израиль и Ливан в шаге от прекращения огня: когда объявят о сделке

Остаются некоторые спорные моменты, которые обсуждают стороны

Израиль предварительно достиг соглашения о прекращении огня с Ливаном. Ожидается, что официально об этом объявят в скором времени.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на свои источники. Издание сообщает, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху предварительно одобрил план перемирья, но имеет сомнения относительно некоторых мелких нюансов.

Все предварительные детали обсуждаются и соглашение не будет заключено, пока все спорные моменты не будут решены окончательно.

Работа над сделкой велась при посредничестве США, а специальный представитель Амос Хохштейн накануне посещал Ливан, где встречался с правительством страны, а также представителями "Хезболлы".

По предварительной информации, сделка стремится к достижению 60-дневного прекращения боевых действий и есть надежды, что оно продлится и после этого.

"На пути к урегулированию достигнут значительный прогресс. Урегулирование сейчас ближе, чем когда-либо прежде. И если не будет никаких сюрпризов, то оно может произойти в течение следующих нескольких дней", — цитирует слова представителей Израиля египетский канал Al-Nahar.

В свою очередь Al-Arabyia пишет, что высокопоставленный израильский чиновник сообщил о заседании кабинета министров по согласованию сделки. Оно состоится во вторник, 26 ноября. В то же время издание отмечает, что представитель Вашингтона говорил ливанским чиновникам, что прекращение огня могут объявить "в течение нескольких часов".

Заместитель спикера ливанского парламента Элиас Бу Сааб сообщил, что в рамках сделки Израиль выведет войска из южной части Ливана, а на их место придут регулярные подразделения ливанской армии, которые там останутся вместо боевиков "Хезболлы". Соблюдение режима тишины будет контролировать комитет пяти стран, в который точно войдут представители США и Франции.

Как известно, боевые действия в Ливане начались с нанесения масштабных авиаударов Израилем 19 сентября. В ходе дальнейших ударов "Хезболла" потеряла своего лидера Хасана Насраллу, а позже и его преемника Хашема Сафи ад-Дина.

Новый лидер движения Наим Кассем 30 октября заявил, что готов обсуждать с Израилем условия прекращения огня.