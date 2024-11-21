"Зазіхання на право захищатись": посол Ізраїлю розкритикував ордери на арешт Нетаньягу та Галланта

"Це темний момент для Міжнародного кримінального суду у Гаазі", - Бродський

Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Йоава Галланта. Ізраїльських чиновників звинувачують у воєнних злочинах та злочинах проти людяності.

Надзвичайний і Повноважний посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський спеціально для "Телеграфу" прокоментував рішення Гаазького суду. На його думку, це політично вмотивований крок, спрямований проти права Ізраїлю на самозахист.

"Це темний момент для Міжнародного кримінального суду у Гаазі, коли він втратив будь-яку легітимність свого існування та діяльності", — наголосив посол. За його словами, суд перетворився на політичний інструмент екстремістських сил, які прагнуть дестабілізувати ситуацію на Близькому Сході.

Бродський підкреслив, що видані ордери націлені не лише проти конкретних посадовців: "Це не просто особисті нападки на них, по суті, вони є нападом на право Ізраїлю захищати себе. Це напад на найбільш загрозливу та націлену націю у світі — єдину країну в регіоні, проти якої відкрито виступають інші держави та активно діють задля її знищення".

"З моральної точки зору це моральне затемнення, яке перетворює добро на зло і служить силам зла. З політичної точки зору видача ордерів проти держави, яка діє відповідно до міжнародного права, є винагородою та заохоченням для сил зла, які відверто й послідовно його порушують", — заявив посол.

Нагадаємо, Нетаньягу і Галланта звинувачують у скоєнні воєнних злочинів та злочинів проти людяності в період з 8 жовтня 2023 року по 20 травня 2024 року. За версією суду, керівництво Ізраїлю навмисно обмежувало постачання продовольства, ліків, води, палива та електроенергії до Сектору Газа.

МКС також видав ордери на арешт командирів ХАМАСу Мохаммеда Дейфа та Ях'ї Сінвара, яких уже ліквідували ізраїльські військові. Німеччина заявила про готовність виконати ордер на арешт Нетаньягу в разі його прибуття до країни.

Радник прем'єр-міністра Ізраїлю Дмитро Гендельман розкритикував рішення суду, назвавши його "кампанією тотальної дезінформації з антисемітським підтекстом", метою якої є ізоляція Ізраїлю від союзників.

Раніше "Телеграф" писав, що суд у Гаазі видав ордери на арешт Шойгу та Герасимова. МКС покладає на них особисту відповідальність за військові злочини в Україні.