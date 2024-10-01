Офіційно: Ізраїль оголосив про початок наземної операції проти "Хезболли" у Лівані

Наземна операція буде обмеженою за масштабами та спрямованою на знищення в першу чергу елітних сил "Хезболли"

Ізраїль у ніч з 30 вересня на 1 жовтня офіційно оголосив про новий етап операції проти проіранського радикального угруповання "Хезболла" в Лівані. Ізраїльська армія почала наземну операцію та вже зайшла на ліванську територію.

Про це повідомляє CNN із посиланням на офіційну заяву ЦАХАЛ. В заяві зазначено, що операція йде вже кілька годин.

"Армія оборони Ізраїлю розпочала кілька годин тому на півдні Лівану в низці сіл поблизу кордону цілеспрямовану й обмежену наземну операцію проти терористичних цілей та інфраструктури терористичної організації "Хезболла", які становлять безпосередню і реальну загрозу ізраїльським поселенням на північному кордоні", – сказано у повідомленні.

Раніше, як писав "Телеграф", збройні сили Ізраїлю малими групами перейшли кордон Лівану та розпочали сухопутну операцію проти радикального руху "Хезболла". При цьому ліванська армія вже відійшла з позиції на півдні країни.

При цьому ізраїльські ЗМІ дають різні оцінки тому, що відбувається. Проте більшість експертів згодна з тим, що через тиск США (зокрема, Байден вимагав від Ізраїля відмовитися від атаки на Ліван), наземна операція буде обмеженою за масштабами та спрямованою на знищення в першу чергу елітного підрозділу "Хезболли", сил "Радуан", а не на утриманні території, як планувалося раніше.

Як повідомлялося раніше, Ізраїль провів серію масштабних атак проти "Хезболли" з використанням вибухівки, закладеної у засоби зв’язку. Після цього він провів серію авіаударів по Бейруту та ліквідував ватажка організації Хасана Насраллу.

У США закликали Ізраїль відмовитись від ідеї проведення наземного вторгнення, однак, схоже, що вибір уже було зроблено.