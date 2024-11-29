Алеппо пав: де він розташований і скільки там українців

Алеппо має несподівані давні зв’язки з Україною

У п’ятницю, 29 листопада, сирійські повстанці увірвалися в Алеппо і вступили у бій із урядовими військами. Це стало першим серйозним наступом опозиційних сил на місто з 2016 року, коли їх витіснили звідти війська Башара Асада за підтримки Росії та Ірану.

Місцеві жителі залишали квартали на околиці міста через ракети та обстріли. У зв’язку з цим "Телеграф" вирішив розповісти, де знаходиться Алеппо та скільки там українців.

Де розташований Алеппо і що там сталося

Але́ппо (Халеб) — стародавнє місто на північному заході Сирії, існує не менше 4,5 тисяч років. Це друге за величиною місто в країні, найбільший промисловий і торговий центр, розташований між річками Оронт і Євфрат у 200 км на північний схід від Дамаска. Його населення на початок громадянської війни становило близько двох мільйонів.

Громадянська війна в Сирії розпочалася у 2011 році, а бої за Алеппо розгорнулися влітку 2012. Війна призвела до страшних руйнувань в Алеппо, зокрема, у найдавнішій частині міста, яка є пам’яткою Світової спадщини ЮНЕСКО. Містяни переважно підтримували "поміркованих повстанців", проте в провінції Алеппо діяли також і прихильники ІДІЛ.

У 2016 році війська сирійського диктатора спільно з ЗС РФ, КВІР (Корпус вартових ісламської революції), а також проіранськими угрупованнями, у тому числі "Хезболлах", витіснили повстанців із міста. Крім того, там засвітилися і найманці ПВК "Вагнер".

За свідченнями американських спецслужб, у передмісті Алеппо прихильниками президента Асада було використано хімічну зброю. Облога урядовими військами призвела до гуманітарної катастрофи, метою бомбардувань авіації неодноразово ставали школи та лікарні.

Українці в Алеппо

Станом на 2024 рік у місті Алеппо проживає незначна кількість українців. Переважно це співробітники гуманітарних місій, представники дипломатичних служб та поодинокі підприємці.

Більшість українців покинули колись процвітаюче місто через військові дії та нестабільну політичну ситуацію.

Примітно, що з Алеппо до довгої подорожі, в тому числі й до України, 1654 року вирушив Бульос аль-Халябі Ібн аз-Заїма аль-Халябі, відомий під ім’ям Павло Алеппський. "Подорож Патріарха Макарія", в якій автор описує тогочасну Україну, досі переводять та перевидають у різних країнах.

Ще цікавіше, що в 1708 році в Алеппо коштом гетьмана Івана Мазепи було видано Євангеліє арабською мовою, а Антіохійський патріарх Афанасій отримав від Мазепи 3000 злотих для підтримки православ’я в Сирії того часу.

Нагадаємо, ізраїльський канал Abu Ali Express, який висвітлює те, що відбувається в арабському світі, стверджує, що сирійські повстанці, які почали наступ на сили режиму Башара Асада в Сирії, отримують підтримку не лише від Туреччини. Їм також нібито допомагає Україна. Офіційно про такі зв’язки не повідомлялося.