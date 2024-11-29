Алеппо пал: где он находится и сколько там украинцев

Алеппо имеет неожиданные древние связи с Украиной

В пятницу, 29 ноября, сирийские повстанцы ворвались в Алеппо и вступили в бой с правительственными войсками. Это стало первым серьезным наступлением оппозиционных сил на город с 2016 года, когда они были вытеснены оттуда войсками Башара Асада при поддержке России и Ирана.

Местные жители покидали кварталы на окраине города из-за ракет и обстрелов. В связи с этим "Телеграф" решил рассказать, где находится Алеппо и сколько там украинцев.

Где находится Алеппо и что там произошло

Але́ппо (Халеб) — древний город на северо-западе Сирии, существует не менее 4,5 тысячи лет. Это второй по величине город в стране, крупнейший промышленный и торговый центр, расположенный между реками Оронт и Евфрат в 200 км северо-восточнее Дамаска. Его население до начала гражданской войны составляло около двух миллионов человек.

Гражданская война в Сирии началась в 2011 году, а бои за Алеппо развернулись летом 2012. Война привела к страшным разрушениям в Алеппо, в частности, в древнейшей части города, который является памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО. Горожане преимущественно поддерживали "умеренных повстанцев", однако в провинции Алеппо действовали также и сторонники ИГИЛ.

В 2016 году войска сирийского диктатора совместно с ВС РФ, КСИР (Корпус стражей исламской революции), а также проиранскими группировками, в том числе "Хезболлах", вытеснили повстанцев из города. Кроме того, там засветились и наемники ЧВК "Вагнер".

По свидетельствам американских спецслужб, в пригородах Алеппо сторонниками президента Асада было использовано химическое оружие. Осада правительственными войсками привела к гуманитарной катастрофе, целями бомбардировок авиации неоднократно становились школы и больницы.

Украинцы в Алеппо

По состоянию на 2024 год, в городе Алеппо проживает незначительное количество украинцев. Преимущественно это сотрудники гуманитарных миссий, представители дипломатических служб и единичные предприниматели.

Большинство украинцев покинули когда-то процветавщий город из-за военных действий и нестабильной политической ситуации. Точной статистики по количеству украинцев у Алеппо нет.

Примечательно, что из Алеппо в долгое путешествие, в том числе и в Украину, в 1654 году отправился Бульос аль-Халяби Ибн аз-Заима аль-Халяби, известный под именем Павел Алеппский. "Путешествие Патриарха Макария", в котором автор описывает тогдашнюю Украину, до сих пор переводят и переиздают в разных странах.

Еще более интересно, что в 1708 году в Алеппо на средства гетмана Ивана Мазепы было издано Евангелие на арабском языке, а Антиохийский патриарх Афанасий получил от Мазепы 3000 злотых для поддержки православия в Сирии того времени.

Напомним, израильский канал Abu Ali Express, который освещает происходящее в арабском мире, утверждает, что сирийские повстанцы, начавшие наступление на силы режима Башара Асада в Сирии, получают поддержку не только от Турции. Им также якобы помогает Украина. Официально о таких связях не сообщалось.