Пропагандисти тим часом занили, що даремно підірвали Пригожина і розігнали ПВК "Вагнер"

Сирійська армія та опозиційні угруповання, які припинили зіткнення після угоди про припинення вогню, підписаної в Сирії в березні 2020 року, знову вступили в період конфлікту після масштабних атак угруповання Хаят Тахрір Аль Шам. Повстанці за три дні взяли під контроль 550 кв. км та 70 населених пунктів в Алеппо та Ідлібі.

Про це повідомили у виданні Haber Türk. Четверо мирних жителів, у тому числі двоє студентів, загинули в результаті бомбардування HTS студентських гуртожитків університету в Алеппо, Сирія.

Повстанці на чолі з Хаят Тахрір аш-Шам продовжують напади на десяток міст і сіл у північно-західній провінції Алеппо, контрольованій урядовими військами президента Сирії Башара Асада.

Як відомо, угруповання повстанців у Сирії підтримує Туреччина, вбачаючи в них насамперед засіб боротьби з курдами.

Джерела сирійської армії та опозиції повідомили, що російські та сирійські військові літаки бомбардували контрольовану опозицією північно-західну Сирію поблизу турецького кордону та намагалися відбити атаку опозиції, яка вперше за багато років захопила територію.

У Кремлі заявили, що хочуть, щоб сирійський уряд якнайшвидше відновив конституційний порядок у регіоні після нападу опозиції, яка вперше за багато років захопила землю в районі Алеппо.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва розглядає цю атаку як порушення суверенітету Сирії та хоче, щоб влада діяла швидко, щоб відновити контроль.

27-28 листопада збройні групи опозиції, швидко просуваючись із західної сільської місцевості Алеппо до центру, взяли під контроль загалом 56 сіл і пунктів.

Станом на сьогоднішній ранок HTS взяла під контроль територію площею приблизно 550 квадратних кілометрів на лінії фронту в Ідлібі та Алеппо.

Український журналіст Денис Казанський повідомив, що армія Асада відступає і кидає склади зі зброєю, які захоплює опозиція.

"Російські пропагандисти тим часом занили, що даремно підірвали Пригожина і розігнали ПВК "Вагнер". Без нього в Сирії все посипалося", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, Сирія є однією з небагатьох держав, які підтримують Росію у війні проти України. Після широкомасштабного вторгення РФ в Україну було чимало повідомлень про вербування Москвою громадян Сирії для участі у війні з Україною в лавах росармії.

Нагадаємо також, РФ розпочала проведення у Сирії спецоперації, де вирували бойові дії між урядовими військами, різними групами повстанців, та джихадистами.

Росавіація тоді активно бомбила Алеппо, й битва за це місто стала трагічно відомою.

Раніше "Телеграф" писав, що під час розгону "майдану" у Грузії постраждали десятки людей.