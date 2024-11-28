У наступі сирійських повстанців на Алеппо помітили "український слід". Чим їм могла допомогти Україна

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Сирійські повстанці, які розпочали наступ на сили режиму Башара Асада у Сирії, отримують підтримку не тільки від Туреччини. Їм також нібито допомагає Україна.

Про це пише ізраїльський канал Abu Ali Express, який висвітлює події в арабському світі. За даними автора каналу, сирійські повстанці розділені на незліченну кількість груп, організацій та угруповань.

Він пише, що Туреччина підтримує повстанців оскільки прагне створити зону безпеки на території Сирії. Проте сунітські угрупування також мають власні амбіції – вдарити по Асаду та його шиїтським помічникам.

"Нещодавно Україна підключилася до котла і вирішила використати повстанців на новій арені війни проти росіян – у Сирії. Українська розвідка озброює сирійських повстанців значними можливостями в області безпілотників, і вони, звісно, ​​не заперечують… Вони хочуть напасти на росіян так само, як і українці", – йдеться в повідомленні.

Яка зараз ситуація в Сирії

Автор каналу опублікував карту, на якій зеленою позначена територія, контрольована повстанцями (темно-зелений — нова окупація). Червоним — територія під контролем Асада та його союзників, а жовтим — територія, контрольована курдами, білим — Туреччина.

Що відомо про канал Abu Ali Express

За даними ізраїльських ЗМІ, його створив громадянин Ізраїлю Гілад Коен, чия діяльність у соціальних мережах почалася у 2014 році на платформах, включаючи Facebook. Зазначається, що він працював в Армії оборони Ізраїлю близько двох років.

Станом на вересень 2022 року це був Telegram-канал з найбільшою кількістю переглядів в Ізраїлі. Історії, вперше опубліковані Abu Ali Express, часто відтворювалися в основних ізраїльських ЗМІ, а також на ізраїльському телебаченні.

Під час війни Ізраїлю та ХАМАС у 2023–2024 роках канал встановив нові рекорди з понад 25 мільйонами переглядів і 30 000 нових підписників за один день, а також понад 100 000 нових підписників, які приєдналися протягом бойових дій.

Нагадаємо, 27 листопада сирійські повстанці, які протистоять проросійському режиму Асада, несподівано розпочали наступ. Повідомляється, що їм вдалося прорвати лінію оборони та взяти під свій контроль сім населених пунктів на захід від Алеппо. За попередньою інформацією, з боку повстанців у бій вступили бойовики угруповання Хайят Тахрір аш-Шам.