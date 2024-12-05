Епоха стабільності закінчилася: у Лондоні попередили про настання "третього ядерного віку"

Ядерна стабільність у світі під загрозою зриву

Епоха стабільності, яка була досягнута після завершення Холодної війни, добігає кінця. Світ вступає у фазу "третього ядерного віку".

Про це розповів начальник штабу оборони Великої Британії Тоні Радакін. Його слова наводить The Telegraph.

За його словами, загроза йде від Росії, Ірану та Північної Кореї, проте Китай становить особливу небезпеку для США. Це пов’язано з тим, що Пекін зараз розширює свій ядерний арсенал швидше, ніж будь-яка інша країна

Радакін нагадав, що першим ядерним віком була Холодна війна, коли протиборчі сторони накопичували значні ядерні арсенали, що супроводжувалося ризиками ескалації.

Другий ядерний вік тривав з розпаду Радянського союзу і до 2022 року та характеризувалося зусиллями з роззброєння та боротьбою з поширенням зброї масової поразки.

"З боку Росії ми побачили дикі загрози застосування тактичної ядерної зброї, великомасштабні ядерні навчання та імітацію атак на країни НАТО, все це було спрямоване на те, щоб змусити нас відмовитися від дій, необхідних для підтримки стабільності. Нарощування ядерної потужності Китаю є подвійним викликом для Сполучених Штатів. Небажання Ірану співпрацювати з Міжнародним агентством з атомної енергії викликає занепокоєння, а програма балістичних ракет Північної Кореї та її непередбачувана поведінка є регіональною і, дедалі більше, глобальною загрозою", — сказав Радакін.

Видання зазначає, що останніми роками Китай побудував сотні міжконтинентальних балістичних ракет, а вже до 2030 року він матиме понад 1000 ядерних боєголовок.

Як повідомлялося раніше, міністр у справах ветеранів Великобританії Алістер Карнс раніше заявила, що у разі повномасштабної війни, як в Україні, британської армії вистачить на пів року чи рік.