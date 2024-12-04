Експерт програми "Міжнародна та внутрішня політика" аналітичного центру "Український інститут майбутнього" (UIF) Ігар Тишкевич розповів, як Пекін запрошує Трампа на розмову

Пас від товариша Сі комраду Дональду. Китай заборонив експорт до США низки рідкісноземельних елементів та супутніх товарів. Йдеться в першу чергу про галій, германій, сурму.

Обґрунтування – це продукція подвійного призначення. Що, в принципі, правда.

Галій — це оптика, ІЧ приціли, ПНБ, оптоволокно (передача даних), ядерна фізика. Одним словом, це незамінний товар для сучасного збройового бізнесу.

Германій — ядерна зброя та напівпровідники.

Сурма — батареї, зброя, ті ж ПНВ, оптоелектроніка (включаючи елементи сонячних панелей).

Китай — один з найбільших виробників цієї тріади: 48% світового виробництва сурми, 59,2% германію і понад 98% (!!!) очищеного галію (але за рудами та сполуками є імпортером)

США — один із найбільших імпортерів зазначеної тріади.

Бан із боку КНР, природно, не обвалить миттєво американську військову (та й не лише) промисловість. Але це є серйозним викликом.

І тут цікаво, чи будуть запроваджені аналогічні санкції щодо країн ЄС. Якщо ні – отримуємо режим "паралельного імпорту" по-американськи.

Але такий бан навряд чи триватиме довго. Це запрошення Трампа до розмови. І метод дещо охолодити його войовничу риторику.

Розмова означає буде. І на ній порушуватиметься тема поділу сфер впливу. А отже, і зменшення числа конфліктів, які несуть ризики для сторін. Виходить, і українська тема.

Тож повторю те, що писав раніше. Ініціативи щодо продовження чи заморожування війни в Україні приймуть контури "політики" лише за результатами зустрічей Трампа та Сі. Чекати лишилося недовго.

Джерело: пост Тишкевича у Facebook.