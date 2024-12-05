Эпоха стабильности закончилась: в Лондоне предупредили о наступлении "третьего ядерного века"

Ядерная стабильность в мире под угрозой срыва

Эпоха стабильности, которая была достигнута после завершения Холодной войны, подходит к концу. Мир вступает в фазу "третьего ядерного века".

Об это рассказал начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин. Его слова приводит The Telegraph.

По его словам, угроза идет от России, Ирана и Северной Кореи, однако Китай представляет особую опасность для США. Это связано с тем, что Пекин сейчас расширяет свой ядерный арсенал быстрее, чем любая другая страна.

Радакин напомнил, что первым ядерным веком была Холодная война, когда противоборствующие стороны накапливали значительные ядерные арсеналы, что сопровождалось рисками эскалации.

Второй ядерный век длился с распада Советского союза и до 2022 года и характеризовался усилиями по разоружению и борьбой с распространением оружия массового поражения. Сейчас же ситуация становится куда более сложной.

"Со стороны России мы увидели дикие угрозы применения тактического ядерного оружия, крупномасштабные ядерные учения и имитацию атак на страны НАТО, все это было направлено на то, чтобы заставить нас отказаться от действий, необходимых для поддержания стабильности. Наращивание ядерной мощи Китая представляет собой двойной вызов для Соединенных Штатов. Нежелание Ирана сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии вызывает беспокойство, а программа баллистических ракет Северной Кореи и ее непредсказуемое поведение представляют собой региональную и, все больше, глобальную угрозу", — сказал Радакин.

Издание отмечает, что в последние годы Китай построил сотни межконтинентальных баллистических ракет, а уже к 2030 году у него будет более 1000 ядерных боеголовок. При этом, если темпы сохраняться, то Пекин к 2035 году станет лидером по ядерному потенциалу в мире.

Как сообщалось ранее, министр по делам ветеранов Великобритании Алистер Карнс ранее заявила, что в случае полномасштабной войны, как в Украине, британской армии хватит на полгода или год.